Frano Lasić nedavno je imao nastup na otvaranju jednog novog lokala u Beogradu i oduševio svojim glasom.

Za domaće medije otkrio je kakvo druženje sa publikom mu najviše prija.

"Ja nisam pevač"

- Uvek kažem, ja sam glumac, nisam pevač, ali volim pevati. Ne sećam se zadnji put kada sam imao tako dobar zvuk. Svaki šum, udah, uzdah, sve se čuje i večeras mi je bilo prelepo - govorio je Frano u Premijera Vikend Specijalu i dodao:

"Volim intimnu atmosferu"

- Nisam stvoren za velike prostore i arene, ne bih se snašao, ne bih znao šta da radim. Čim je malo intimnija atmosfera, možete imati komunikaciju sa publikom. Tu sve mogu da vidim i osetim, a i opet kažem, ja nisam pevač. Ljudi koji razumeju umetnost i muziku znaju šta želim da kažem. Imao sam dva albuma, a ne pevam ništa, samo jednu dve pesme. Ono što volim da izvodim je neka muzika na kojoj sam ja odrastao. Uvek se spoji moj odabir pesama sa publikom koja dolazi i onda vratimo emocije iz tog vremena i svi imamo osmeh na licima - zaključio je Lasić.

Buran ljubavni život

Glumac i muzičar Frano Lasić godinama važi za jednog od najvećih šarmera sa prostora bivše Jugoslavije, ali i za čoveka čiji je ljubavni život bio sve samo ne miran.

Iako danas uživa u skladnom braku sa Beograđankom Milenom, iza sebe ima čak tri braka, od kojih je jedan ušao u svojevrsnu estradnu legendu – jer je trajao nepunih dvadesetak dana.

Reč je o braku iz osamdesetih godina, sklopljenom sa izvesnom Ljiljanom, o kojoj Lasić nikada nije želeo da govori. Taj brak se završio gotovo istom brzinom kojom je i započeo, toliko brzo da javnost dugo nije ni znala da se venčanje uopšte dogodilo. Razlozi razlaza ostali su nepoznati, a Ljiljana je do danas ostala jedna od najvećih misterija u glumčevom privatnom životu.

Iako se Frano retko osvrće na lične teme, činjenica je da mu taj „neslavni rekord“ niko još nije preoteo, barem kada je reč o domaćoj estradnoj sceni.

Sreću je, ipak, pronašao u četvrtom pokušaju. Lasić je jednom prilikom otkrio da je Milenu osvojio strpljenjem i upornošću, ističući da je od samog početka prepoznao njene kvalitete.

