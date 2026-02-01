Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica redovno ulazi u rasprave sa kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda", a već neko vreme vlada njegov javni sukob i sa koleginicom Kaćom Grujić

Desingerica je ponovo spomenuo pevačicu po dolasku na aerodom i pitao se šta ona peva. Na pitanje novinara da prokomentariše njenu izjavu da ga ne svrstava u pevače, rekao je u svom stilu:

 - Pa dobro, bajo, ali se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa... - pokazujući na slučajnog prolaznika, pa nastavio: "Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.

Kada su ga novinari podsetili da je Kaća ipak duže na estradi od njega, predložio joj je da promeni profesiju.

- 10 godina duže i ništa ne napraviš... krv ti je*em! To je malo problem, onda treba da se baviš drugim poslom, radiš to toliko dugo, a ne napraviš ništa.  

Imao i predlog čime bi po njemu Kaća trebalo da se bavi.

"Pa ne znam, možda stjuardesa, pretpostavljam da izgleda ono nešto... ako je lepa i visoka - stjuardesa, ali nije to ništa ružno baviti se drugim stvarima ako ti ne ide. To je što je!"

Kaća: On je bez integriteta 

Katarina Grujić je novu provokaciju Desingerice prokomentarisala za Kurir i poručila da ne želi da daje prostora osobama kao što je reper. 

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

- Ne želim da dajem prostora osobama bez integriteta i autoriteta - poručila je Kaća.  

kurir.rs/mondo

Ne propustiteStars"ON SE JUČE ISPILIO, JA TRAJEM 15 GODINA" Kaća Grujić odbrusila Desingerici: Prozivao je, ona mu uzvratila, pa otkrila kakav problem ima sa zdravljem
untitled1.jpg
Stars"JE L' SI PLATILA?! NISI? DOVIĐENJA!" Katarina Grujić surovo spustila kolege, a jednog posebno ponizila: On nije pevač!
kaca .jpg
Stars"DESINGERICA NEMA KREDIBILITET!" Poznata pevačica ponizila repera, evo šta je rekla o njegovom angažmanu u Pinkovim zvezdama
IMG-20250903-WA0202.jpg
Stars"IMALA JE INTIMNE ODNOSE SA DESINGERICOM U HOTELU" Bivša drugarica iznela šok detalje o Maji Marinković: Žalio se da je loša u krevetu"
maja marinković desingerica