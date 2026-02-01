Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica redovno ulazi u rasprave sa kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda", a već neko vreme vlada njegov javni sukob i sa koleginicom Kaćom Grujić.

Desingerica je ponovo spomenuo pevačicu po dolasku na aerodom i pitao se šta ona peva. Na pitanje novinara da prokomentariše njenu izjavu da ga ne svrstava u pevače, rekao je u svom stilu:

- Pa dobro, bajo, ali se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa... - pokazujući na slučajnog prolaznika, pa nastavio: "Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.

Kada su ga novinari podsetili da je Kaća ipak duže na estradi od njega, predložio joj je da promeni profesiju.

- 10 godina duže i ništa ne napraviš... krv ti je*em! To je malo problem, onda treba da se baviš drugim poslom, radiš to toliko dugo, a ne napraviš ništa.

Imao i predlog čime bi po njemu Kaća trebalo da se bavi.

"Pa ne znam, možda stjuardesa, pretpostavljam da izgleda ono nešto... ako je lepa i visoka - stjuardesa, ali nije to ništa ružno baviti se drugim stvarima ako ti ne ide. To je što je!"

Kaća: On je bez integriteta

Katarina Grujić je novu provokaciju Desingerice prokomentarisala za Kurir i poručila da ne želi da daje prostora osobama kao što je reper.

- Ne želim da dajem prostora osobama bez integriteta i autoriteta - poručila je Kaća.