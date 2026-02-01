Slušaj vest

Milić Vukašinović uspešno se oporavlja nakon što mu je amputirana noga, a za domaće medije je otkrio kako izgleda život nakon operacije.

"Nisam voleo da šetam ni sa 2 noge"

Poznati roker otvoreno je priznao da ne šeta onoliko koliko su mu lekari to posavetovali.

- Noga sluša, proteza ne sluša. Dosta sam je dugo nosio, udebljao sam se, pa mi je sada mala. Jako malo šetam, jer sam genetski lenj. Nisam voleo hodati ni sa dve noge, a kamoli sad sa protezom. Treba da dobijem protezu sa uvijajućim kolenima, a onda ću hotati mnogo više jer će mi biti lakše. Ova sada je teška i nije mobilna - govorio je Milić u Premijera Vikend Specijalu i priznao da bolovi nisu nestali:

Foto: Printscreen

- Imam još uvek fantomskih bolova. To se inače događa ljudima kojima je amputirani neki deo tela. Bol je sada ređi i manji, ali uglavnom imam osećaj isti kao kada sam imao stopalo. Kada se desi taj bol, nekad mi dođe i da vrisnem.

Bolest izazvala velike finansijske probleme

Podsetimo, u ranijem intervjuu koji je Milić dao, priznao je da se suočava sa teškim finansijskim izazovima, a kako kaže, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para. Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovde u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine - rekao je on, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović nakon amputacije noge Foto: Printscreen

- Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 evra za celu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem.