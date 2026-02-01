Slušaj vest

Pevač Radiša Urošević rodom je iz Resnika, mesta koje se nalazi nedaleko od Kragujevca. Detinjstvo u rodnom Resniku Radiša Urošević je proveo sa svojim ocem, a rođaci i meštani ispričali su da su mu se roditelji razišli kada je bio baš mali.

Radiša se, kako pričaju meštani i rođaci, sam izborio za svoje mesto na javnoj sceni.

- Ovde su svi lepo reagovali okolo, niko ništa nije nešto komentarisao loše o njemu - rekao je prvi komšija i rođak Uroševića.

- Majka ga je ostavila, posle je došla maćaha i normalno, on se sam izborio.

Uprkos svemu što mu se dešavalo, ovaj rođak kaže da se on dobro nosio sa svim.

1/12 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: Printscreen Paparaco Lov

- Lepo se nosio, baš me jednom prilikom vodio u "Studio 5" u Beogradu da vidim kako se snimaju te ploče. Ja sam možda imao 25-26 godina šta znam i bilo mi je drago, ne sećam se, bilo je davno, koga sam upoznao.

- Nije to što je iz Resnika, ali je super. Majke mi i vaspitano dete je odmalena bio i sestru ima dorbru. Majka i otac su mu se razveli. On je ostao da živi sa ocem, ali lepo je živeo i sa ocem i sa majkom - rekla je komšinica koja za Radišu i porodicu Urošević ima samo reči hvale.

Prijatelj i drug iz detinjstva takođe nam je tokom razgovora pomenuo da je Radiša živeo sa ocem u selu.

- Bili su razdvojeni njegovi. Ne znam da li je to uticalo na njega, bio je on mali kad su se oni razdvojili, tata se oženio sa drugom ženom, a majka mu se preudala u Kragujevcu i nasledila kuću tu.