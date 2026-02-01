Slušaj vest

Milić Vukašinović prokomentarisao je navode da će bend Bijelo dugme imati novog pevača koji će od Gorana Bregovića dobiti basnoslovan novac.

"Neće kafu da plati, a ne 250.000 evra"

Milić je bez dlake na jeziku govorio o Bregoviću ali i njegovom odnosu prema novcu.

- To je klasična lažna vest. Prvo, 250.000 evra da Bregović da nekom pevaču koji bi g*zicu dao da bude pevač u tom bendu je nemoguće. Po tome se odmah vidi da je laž. Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 evra - govorio je Milić u Premijera Vikend Specijalu i priznao da ne bi nastupao sa Bregom:

- Tako je, čovek voli pare, ali da su pare kod njega i da se ta gomila para ne smanjuje. Jer ako počne da se smanjuje, ima osećaj kao da mu bubrege vade naživo Da mene pozove na nastup ne bih došao ni da dobijem tih 250.000 evra. Pokazao se kao miš i rekao sam da više ne bih svirao, ni da se sretnemo.

Ekipa Kurira je stupila u kontakt sa menadžmentom Gorana Bregovića kako bi prokomentarisao izjavu bivšeg kolege, ali odgovor nismo dobili.

Milić o zdravstvenom stanju

Milić je u Premijera Vikend specijalu pričao i o svom zdravstvenom stanju nakon što mu je amputirana noga.

- Noga sluša, proteza ne sluša. Dosta sam je dugo nosio, udebljao sam se, pa mi je sada mala. Jako malo šetam, jer sam genetski lenj. Nisam voleo hodati ni sa dve noge, a kamoli sad sa protezom. Treba da dobijem protezu sa uvijajućim kolenima, a onda ću hotati mnogo više jer će mi biti lakše. Ova sada je teška i nije mobilna - govorio je Milić u Premijera Vikend Specijalu i priznao da bolovi nisu nestali:

- Imam još uvek fantomskih bolova. To se inače događa ljudima kojima je amputirani neki deo tela. Bol je sada ređi i manji, ali uglavnom imam osećaj isti kao kada sam imao stopalo. Kada se desi taj bol, nekad mi dođe i da vrisnem.