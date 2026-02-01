Slušaj vest

Popularni pevač Vanja Lakatoš otkrio je zanimljive detalje o poznatim muškarcima koji mu se udvaraju, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Foto: Printscreen

- Bilo je muškaraca koji su jako poznati. Rekao sam im da nisam iz te priče. Nisu kolege, ali su poznati javnosti. Svi ih znaju -

ispričao je Vanja Lakatoš za domaće medije.

On je naglasio da nisu u pitanju kolege sa muzičke scene, ali da su prepoznatljivi široj javnosti, što je dodatno podgrejalo

interesovanje.

Vanja je otkrio da li je nekada osetio pritisak ili neprijatnost zbog pažnje koju dobija na taj način od javnih ličnosti

- Jesam, ali ništa strašno. Ljudi su svesni da imam svoju lepšu polovinu koju volim i koja me ispunjava, pa brzo odustanu bez većih

problema - započeo je Vanja.

Na pitanje da li su pitanju zauzeti muškarci, odnosno oni koji u javnosti imaju devojke i supruge, Vanja je bio vrlo jasan.

- Ne, bar da ja znam - rekao je on.

1/4 Vidi galeriju Vanja Lakatoš Foto: Promo

Spasio devojci život

Naime, Vanja Lakatoš podelio je dirljivu priču u emisiji "Amidži šou", otkrivši da je jednoj devojci, prema njenim rečima, spasio život, a ona mu se zahvalila na neobičan način — istetovirala je njegov lik.

– Jedna žena je istetovirala moj lik, došla na nastup i pokazala mi tetovažu. Ceo moj lik, a ispod piše moje ime. Rekla mi je da sam joj spasio život – ispričao je Vanja. – Htela je da se ubije, ali je naišla na moje pesme, koje su joj dale snagu da nastavi dalje.

Kurir.rs/Republika.rs