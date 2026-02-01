Slušaj vest

Dve poznate voditeljke, Vesna Dedić i Lea Kiš, podelile su potresna sećanja na period NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, posebno na trenutke mobilizacije.

Vesna se tom prilikom prisetila traumatičnih događaja, ali i kolega sa kojima je u tom teškom periodu delila isto iskustvo.

- Dana 24. marta 1999. godine mobilisana sam sa još oko 200 kolega sa RTS-a. Posle nekoliko teško podnošljivih meseci, povratak u grad i prvi Jutarnji program u privremenom studiju zabeležen je na fotografijama. Proleća i leta 1999. godine upoznala sam snažnu ženu u sebi koja mi je u životu dosta pomogla, ali i odmogla - napisala je Vesna na Instagramu svojevremeno.

Njena koleginica Lea Kiš je u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović“ otkrila da je tokom bombardovanja izgubila bebu i prošla kroz tešku operaciju.

- To je bilo zaista strašno i sama pomisao na to, evo i dan danas me čini jako anksioznom.

- Daj Bože da se nikada više ne ponove takve situacije. Daj Bože da u našoj profesiji ne postoje više takve podele i da se nikada ne desi neko zlo zbog toga što je neko i nekada nešto ranije i drugačije razmišljao. Nažalost, to se desilo kako se desilo. Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu.

- Posle toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smestim negde.

Podsetimo, pre skoro 8 godina, 22. februara 2018. godine, Lea Kiš je potvdila da je napustila televiziju Pink.

Mnogima su razlozi njenog odlaska i danas misterija, s obzirom na to da su svi mislili da će plavokosa voditeljka, tada kao jedno od zaštitnih lica ružičaste televizije, tu ostati još dugo.

Međutim, ona je tada istakla da je otkaz na televiziji na kojoj je vodila "Nedeljno popodne sa Leom Kiš" dala zato što nije želela da vodi Jutarnji program, vikendom, kako joj je bilo ponuđeno.

- Jednostavno, promena i prelazak na bolje. Bolje za mene. Ja sam na Pinku bila maksimalno ispoštovana i zadovoljna, ali vreme je za obostranu promenu - rekla nam je tada Lea.

- Ostavila sam lepe godine života na Pinku, lepo druženje, velike rezultate, odličnu atmosferu i naravno da je uvek emotivno - istakla je poznata voditeljka na temu odlaska.

Vesna Dedić jako emotivno doživljava život i sve što joj se dešava, što možemo zaključiti i po njenim romanima

Vesna je pričala o teškim periodima, koje ne bi menjala za srećnije, a otkrila je i da joj je je životna želja da živi u Rimu, te da joj je Beograd mnogo metalan i moderan.

– Plačem skoro svakog dana. Pustila sam suzu kada sam birala haljinu za dodelu diploma moje ćerke. Shvatila sam da je sve brzo proletelo, od momenta kada sam je odvela u vrtić do završetka studija. Nisam mnogo zaslužna, ne verujem u vaspitanje, više u gene i snagu pojedinca. Uvek kažem Lenki da ću prisvojiti deo njenog uspeha.