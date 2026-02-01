Slušaj vest

Anita Stanojlović danas je bila među prvim učesnicima koji su stigli u frizerski salon, odlučna da napravi promenu kada je u pitanju njen izgled. Ona je iskoristila priliku da uradi novu nadogradnju kose, ali i da osveži imidž promenom boje, čime je još jednom pokazala da voli da vodi računa o svom izgledu.

Anita nije krila uzbuđenje zbog transformacije, a dok su frizeri vredno radili, ona je razgovarala sa ostalim učesnicima o razlozima zbog kojih se odlučila na ovaj korak, iako su nedavno hteli da raskinu.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Pink TV, ATA images

Promena koja izaziva pažnju

Ova promena dolazi u trenutku kada je njen odnos sa Lukom Vujovićem u centru pažnje javnosti, pa mnogi s nestrpljenjem očekuju njegovu reakciju.

Ostaje da se vidi da li će Luka biti oduševljen Anitinim novim izdanjem i kako će ova transformacija uticati na njihov odnos, ali jedno je sigurno – njen novi izgled neće proći nezapaženo ni kod cimera, ni kod gledalaca kraj malih ekrana.

