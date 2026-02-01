Slušaj vest

Anita Stanojlović otišla je u spavaću sobu kako bi se svom momku, Luki Vujoviću, pohvalila svojom novom frizurom, koju je nedavno odlučila da promeni. Čim ju je ugledao, Luka nije krio oduševljenje – na njegovom licu odmah se pojavio osmeh, a komplimenti su se samo nizali.

Njihova razmena nežnosti vrlo brzo je privukla pažnju prisutnih u prostoriji, a emocije su iz trenutka u trenutak postajale sve jače. Zagrljaji i poljupci prerasli su u strastvene dodire, nakon čega je atmosfera u spavaćoj sobi postala krajnje uzavrela, iako su nedavno bili pred raskidom.

Bez stida i srama

1/5 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Pink TV, ATA images

Par se nije obazirao na kamere niti na to što su ostali takmičari bili u blizini, pa je vrlo brzo došlo do vrele akcije pod jorganom, što nije promaklo budnom oku gledalaca. Ovaj njihov trenutak dodatno je podgrejao komentare u Beloj kući, ali i reakcije publike kraj malih ekrana.

Kako će se njihov odnos dalje razvijati i da li će ovakvi prizori izazvati nove tenzije među učesnicima, ostaje da se vidi u narednim danima.

Pogledajte dodatni snimak: