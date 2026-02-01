Slušaj vest

Tokom emisije "Nominacije" Lepi Mića je napravio haos u Eliti 9.

– Aneli mi je dva puta dala mali budžet, ali me je i poslala u Odabrane i dolazila da se družimo. Luka mi se nikada nije izvinio i izazvao me je da se pobijemo, ali ja nisam klinac i znam šta radim. Njemu je bolje u ovoj vezi jer je sa klinkom i može da je „vozi“. Mislim da je Aneli najteže jer je doživela da bude u izolaciji sa verenikom koji već ima novu devojku. Poslao bih Luku, a ostavio Aneli – rekao je on.

– Ja sam već vas opisivala i znate šta mislim o vama. Aneli, verujem ti sve što si ispričala, ali mislim da Asmin nije imao nameru to da učini. Asmin je ovde izneo mnogo gore stvari o tebi – rekao je da imaš fetiš prema bratovim prijateljima. Kad već svi njega opravdavaju time da je bio afekat, zašto se isto ne kaže za Situ kada je napisala poruku? Luka, vidim da ti se Anita dopala i da želiš da radiš na tom odnosu, ali nemaš emociju kakvu si imao prema Aneli. Ja ću da ostavim Aneli jer sam na ženskoj strani – govorila je Anastasija.

Haos se zakuvao

– Aneli je sinoć bila spremna da me izvređa jer nije shvatila šta sam rekao. Ona traži da kažem da je Asmin ubica, a on to nije. Što se tiče Aneli, ona je neko ko ne barata terminima i zato ima ogroman problem. U sebi ima zlopamćenje, spremna je da vrati i da te uništi u trenutku, a onda da ti bude najbolji prijatelj. Loše je to što lako ulazi u veze i prijateljstva. Ona ne može da se veže za nekoga i da s njim provede život jer je labilna. Asmin i Aneli treba da budu prijatelji i roditelji, a zbog stola su u ovoj situaciji. Ja preuzimam rizik da me cela planeta napadne kada ukažem na nečiji loš postupak. Aneli je sama sebi kriva za ono što proživljava, a izbor partnera je dovodi do ovoga.

Što se tiče Luke, da mi je neko rekao da ću ga videti u odelu mačke, tom bih j*bao mater. Da mi je neko rekao da će mu svaka majica biti sa natpisom „Luka do pobede“, rekao bih da je dečko oboleo od rijalitija. On srlja iz problema u problem. Nije škrt, hoće da da, lako oprašta. Ima stvari za koje sam mislio da ih nikada neće oprostiti. Nikada mi neće biti jasno kako ste Asmin i ti prijatelji. Bio si vezan za Ahmiće, a mi nismo, tako da ti imaš određenu odgovornost za ono što si ovde pričao. Bio si usko vezan za Milenine prijatelje i govorio sam ti da joj ne govoriš ružne reči. Rekao sam: ako je Milena kvarna, nemoj i ti da budeš. Ostavljam Aneli, šaljem Luku – govorio je Mića koji se svađao i sa Borom.

