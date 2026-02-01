Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović ponovo je privukla pažnju javnosti kada je na aerodromu po nju stigao njen dečko, i to u luksuznom džipu. Rada je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, a na pitanje o svadbi bila je iskrena.

Rada je tom prilikom otkrila i da su u vezi već duže vreme, te da joj prija stabilnost koju ima u privatnom životu.

- Dečka i dalje krijem, tako mi prija, fino mi je, ove godine neće biti svadba, bacili smo se na koncerte, ne pitam se samo ja. Kad bude došlo vreme znaćete. Ne smeta mu što se pominje moja i Milanova veza, ne bi ovoliko sve trajalo. Nismo zajedno ni previše, ni premalo. Harisu je kada smo bili zajedno jako smetalo prisustvo medija, on je jedva čekao da se povuče, vidim da se vraća i drago mi je. - rekla je Rada i otkrila šta misli o Mini i Kasperu:

- Sve najbolje mislim o Mini i Kasperu, ako je neko stvarno srećan, ako ti je sa nekim lepo, neka ti svako kaže šta god - rekla je Rada, pa progovorila o bratu Nenadu Manojloviću:

- Mi nismo bliski kao što bi brat i sestra trebali da budu bliski, to je istina, ali mi smo jedna krv. Razlika je velika i u godinama - rekla je Rada.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Rada Manojlović pojavila se u Beloj kući kako bi takmičarima Božić i upotpunila prazničnu atmosferu. Njeno prisustvo izazvalo je pravo oduševljenje među Elitarima Foto: Printscreen

Sestra mi kupuje stvari kod Kineza"

Inače, Rada je nedavno istakla da nema komplekse, te da joj sestra često garderobu kupuje kod Kineza.

- Opušteno idem kroz život kao on, dok je sestra dobar organizator, kod mene može danas, za deset dana ili nikad. To sa parama takođe i to mi je jako loša crta, ali opet to je flegmatičnost i ne opterećenost budućnošću. Sad da štekam neke pare, a sutra me udari grad veličine jajeta i? Treba da se živi sad. Trošim na dostavu hrane, gluposti i na pesme - ističe ona i dodaje:

- Ne kupujem kod kineza, ali Maja mi kupuje. Skoro je otišla i kaže mi “plaćamo po sto evra i više jednu haljinu, a kod kineza ista za dve hiljade“. Ovu za sto evra mi pljuju i raspadne se posle prvog pranja, onda mi je bolje da platim dve hiljade dinara.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: