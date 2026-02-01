Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković pojavila se danas na beogradskom aerodromu sa kolegom Nerminom Handžićem, kojem je ponudila da živi kod nje. Tom prilikom govorila je o njihovom odnosu, kao i o tome kako je došlo do toga da prema njemu bude toliko velikodušna.

- Što se tiče Nerminovog i mog odnosa, on mi je bio kandidat, ali se u međuvremenu desila ta neka konekcija i zaista se super slažemo. Inače, Zavoleli smo ga jako Taške i ja, Andrej naravno i postali smo svi kao jedna porodica - rekla je Viki, pa je potom otkrila i da li ima gužve kad su svi zajedno kod kuće:

- Biću neskromna ako kažem da svako od njih ima svoj toalet, kao i žene koje im kuvaju. Ja sam odmah stala i pomislila zašto bi on bio podstanar u Beogradu i zašto da dečko putuje ako ne mora. Zašto da se vozi satima do kuće ako na primer, sleti sa aerodroma, kada može da bude kod nas ako ima mesta. On je to sve zaslužio, to moram da kažem, a da nije, sigurno ne bi bila takva situacija. Nisam sad neka majka Tereza, pa da činim i drugim kandidatima, ali eto, sa njim se sve to desilo.

Bosanac od Viki kupio stan

Inače njen kolega iz žirija, Dragan Stojković Bosanac, od Viki je kupio stan na rate.

- Bosanac kupio stan. Naravno od mene, ne, ne Bežanijska kosa nebesa. Bosanac ima teretane, bazene - rekla je Vik tada iskreno.

Dragan Stojković Bosanac se u Beograd doselio krajem sedamdesetih godina. Bosanac je jednom prilikom ispričao da su on i supruga po dolasku iz Sarajeva u Beograd morali da stanuju kod njenog strica. Danas bračni par na Bežanijskoj kosi ima jednu od najluksuznijih kuća

