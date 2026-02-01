Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić pojavila se na aerodromu u upečatljivom modnom izdanju koje je odmah privuklo pažnju. U crnom kožnom mantilu i sa velikim sunčanim naočarima koje su joj prekrivale lice, Kaća je delovala misteriozno i samouvereno dok je prolazila kroz terminal.

Na pitanje novinara o reperu Desingerici, kratko i oštro je odgovorila:

- Ne komentarišem ljude bez zanimanja, apsolutno nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao - odgovorila je Katarina.

Dao predlog za Kaćino drugo zanimanje

Podsetimo, Dragomir Despić Desingerica redovno ulazi u rasprave sa kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda", a već neko vreme vlada njegov javni sukob i sa koleginicom Kaćom Grujić.

Desingerica je ponovo spomenuo pevačicu po dolasku na aerodom i pitao se šta ona peva. Na pitanje novinara da prokomentariše njenu izjavu da ga ne svrstava u pevače, rekao je u svom stilu:

- Pa dobro, bajo, ali se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa... - pokazujući na slučajnog prolaznika, pa nastavio: "Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.

Imao i predlog čime bi po njemu Kaća trebalo da se bavi.

"Pa ne znam, možda stjuardesa, pretpostavljam da izgleda ono nešto... ako je lepa i visoka - stjuardesa, ali nije to ništa ružno baviti se drugim stvarima ako ti ne ide. To je što je!"

