"NE KOMENTARIŠEM LJUDE BEZ ZANIMANJA" Katarina Grujić odbrusila Desingerici - Nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao
Pevačica Katarina Grujić pojavila se na aerodromu u upečatljivom modnom izdanju koje je odmah privuklo pažnju. U crnom kožnom mantilu i sa velikim sunčanim naočarima koje su joj prekrivale lice, Kaća je delovala misteriozno i samouvereno dok je prolazila kroz terminal.
Na pitanje novinara o reperu Desingerici, kratko i oštro je odgovorila:
- Ne komentarišem ljude bez zanimanja, apsolutno nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao - odgovorila je Katarina.
Dao predlog za Kaćino drugo zanimanje
Podsetimo, Dragomir Despić Desingerica redovno ulazi u rasprave sa kolegama iz žirija "Pinkovih zvezda", a već neko vreme vlada njegov javni sukob i sa koleginicom Kaćom Grujić.
Desingerica je ponovo spomenuo pevačicu po dolasku na aerodom i pitao se šta ona peva. Na pitanje novinara da prokomentariše njenu izjavu da ga ne svrstava u pevače, rekao je u svom stilu:
- Pa dobro, bajo, ali se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa... - pokazujući na slučajnog prolaznika, pa nastavio: "Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.
Imao i predlog čime bi po njemu Kaća trebalo da se bavi.
"Pa ne znam, možda stjuardesa, pretpostavljam da izgleda ono nešto... ako je lepa i visoka - stjuardesa, ali nije to ništa ružno baviti se drugim stvarima ako ti ne ide. To je što je!"
Kurir.rs/Blic