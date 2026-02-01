Slušaj vest

Čedomir Jovanović i njegova supruga Jelena odlučili su da se razvedu posle 25 godina braka pre više od godinu dana. Vest o razlazu potvrdio je sam političar tada, a nakon toga u javnosti su se pojavili dodatni detalji vezani za njihov odnos u periodu koji je prethodio odluci o razvodu.

Kako se navodi, Jovanović je navodno čak 45 dana krio od supruge da ide na operaciju pršljena. U tom periodu Jelena se nalazila na putovanju u Sjedinjenim Američkim Državama, a o njegovoj zdravstvenoj intervenciji nije bila obaveštena. Tek po povratku u Srbiju saznala je da je njen suprug imao operaciju.

O razvodu se malo zna

Ovaj podatak dodatno je privukao pažnju javnosti, budući da je reč o ozbiljnom zdravstvenom zahvatu, kao i o dugogodišnjem braku koji je trajao četvrt veka. Ni Čedomir ni Jelena se nisu dodatno oglašavali povodom detalja razvoda, niti su iznosili više informacija o razlozima koji su doveli do kraja njihove zajednice.

Podsetimo, Jovanović je prethodno potvrdio da su on i Jelena doneli odluku da se raziđu, ali bez iznošenja privatnih detalja u javnost. Njihov brak važio je za jedan od dugotrajnijih među javnim ličnostima u Srbiji, zbog čega je vest o razvodu izazvala veliko interesovanje javnosti.

