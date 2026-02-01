OŽENIO SE DARKO TANASIJEVIĆ! Poznati novinar krio izabranicu dve godine,a evo gde se održala svadbena ceremonija
Darko Tanasijević je nedavno odgovarao na pitanja pratilaca na Instagramu, a tom prilikom prvi put je otvoreno govorio o svom privatnom životu i emotivnom statusu. Njegove pratioce posebno je zanimalo kada planira da se oženi, a Darko ih je odgovorom iznenadio i šokirao.
- Oženjen sam već skoro dve godine. Svadbena ceremonija je bila za uži krug ljudi, na Santoriniju. Nisam o tome pričao do sada na mrežama. Srećan sam i nadam se da se neću razvoditi - odgovorio je Tanasijević tada.
Svoj iskaz potvrdio je odgovorivši na još jedno pitanje koje je glasilo: "Da li si u vezi?"
- U bračnoj zajednici sam - istaklo je jedno od zaštitnih lica "ružičaste televizije
Đavo odneo šalu
Ipak, ubrzo je shvatio da je đavo odneo šalu, te je otkrio realno stanje.
- Ma, kakva crna svadba! Samo sam se šalio. Znaju moji prijatelji na Instagramu već načine na koje se zezam, kad sam ozbiljan, a kad ne. Znam često tako da lupim nešto, a posle mi đavo bude kriv. Eto, sad ispade da sam oženjen! Nisam, i Slavica ne postoji. Ceo dan ljudi zovu moje da čestitaju, raspitaju se, ljudi ne znaju šta se dešava. Slobodan sam ja, da se zna, svadbe nema ni na vidiku, a obavestiću vas čim nešto bude - rekao je Darko.
Dobijao pretnje smrću
Podsetimo, Darko Tanasijević je otvoreno pričao o privatnom životu, pretnjama koje je dobijao
Darko je priznao i da je često dobijao pretnje smrću od fanatika rijaliti programa, a jedan slučaj je i prijavio policiji.
- Nasmejao sam se, jer stvarno kad to kažeš zvuči strašno, doduše u trenucima kada sam ja to doživljavao nisam bio svestan te težine. Računao sam da su to fanatici, bolesnici na društvenim mrežama, a kada ti se desi da ti izbuše gume, jednom, dva puta, da kupim novi automobil, a onda posle 15-ak dana bude izgreban i sa leve i sa desne strane, onda se zapitaš “gde mi živimo, koji ljudi nas okružuju”. Počeo sam da razmišljam ko zna kome sam se zamerio, a da to ni ne znam. Ne znam ko me ne podnosi i ko ima nešto protiv mene, možda taj neko živi u kraju u kom ja živim, šetaju ulicom, mogu da nalete na mene i ne znam šta kome može da padne na pamet. Do tada se nisam ozbiljno plašio za svoju bezbednost, ali kada su se desile te neke stvari koje nisu nimalo naivne. Toga već neko vreme nema, hvala Bogu da je tako. Negde sam se i ja demoralisao, jer mi je jedan čovek pod imenom i prezimenom, nije se krio iza lažnog profila, pretio smrću zbog neke učesnice još pre nekoliko sezona. Onda sam se raspitao ko je ta osoba, to je prvi i jedini put kada sam išao da ga prijavim policiji, gde su oni videli u njegovom dosijeu, čovek je sa postojećim podacima u mupu, gde piše da je hapšen zbog narkotika, pretnji smrću, zbog toga što je neovlašćeno nosio ručnu bombu nasred ulice i onda kada te stvari saznaš a shvatiš da ti neko preti zato što si ti u rijalitiju postavio neko pitanje učesniku, a to pitanje se nije dopalo i on zbog toga, onda vidiš da živimo u društvu kom ima mnogo bolesnika koji treba da se leče. Onda se uplašiš za svoju bezbednost i sve ti to unese nemir. Ta prijava je na kraju odbačena vodila se kao neosnovana iako sam ja priložio sve dokaze, skrinšotove, i onda sam digao ruke od toga, dok se ne desi nešto konkretno. Ne daj Bože.