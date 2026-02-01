Slušaj vest

Đina Džinović, ćerka folk pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, veoma je aktivna na društvenim mrežama. Ovog puta snimala se u toaletu, a u prvom planu bilo je njeno provokativno modno izdanje.

Foto: Preent Screen

U smeloj haljini koja je isticala njene obline, Đina je pozirala iz blizine, što nije promaklo pažnji njenih pratilaca.

Jako dubok dekolte, podignuta kosa i Đinino koketiranje sa kamerom, sve to smo mogli da vidimo u kratkom klipu koji je osvanuo na Instagramu.

Harisova naslednica bila je tip-top sređena, a jasno je da izgleda nikad bolje.

Upoznala maminog dečka

Podsetimo, Melina Galić je nakon razvoda od Harisa Džinovića, svoju sreću pronašla je kraj bogatog milionera s kojim sada živi u Monaku.

Iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim verenikom, što je modna kreatorka dugo želela.

- Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i poverava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je želela da upozna ćerku sa svojim verenikom, jer joj je mišljenje njene dece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lep odnos, što je Melini najvažnije - otkrivaju domaći mediji