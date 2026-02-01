Slušaj vest

Pevačica Tamara Milutinović nastavlja da niže uspehe na muzičkoj sceni, a njeni singlovi redovno beleže milionske preglede.

Poznata po negovanju prirodnog izgleda, Tamara je jedna od retkih javnih ličnosti koja se nije značajno promenila od početka karijere. Iako je uvećala usne, mnogi je i dalje prepoznaju po autentičnom stilu i loknastoj kosi, ali malo ko se seća kako je izgledala na početku karijere.

Naime, kada se uporede njene fotografije sa početka karijere i danas, jasno je da Tamara nije podlegla pritiscima da drastično menja svoj izgled.

Tamara Milutinović sa početka karijere Foto: Printscreen

Iako je priznala da je uvećala usne, njen stil šminke i frizura ostali su prepoznatljivi. Ovaj pristup joj je doneo simpatije publike, koja je često kritična prema preteranim estetskim zahvatima.

Ne komentariše koleginicu Teodoru Džehverović

Tamara je poznata po tome što izbegava konflikte i neguje dobre odnose sa kolegama.

Iako su pitanja o njenom odnosu sa Teodorom Džehverović česta, Tamara jasno stavlja do znanja da ne želi da se vraća na prošlost.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Damir Dervisagić

- Ona i ja nismo ni u kakvom odnosu. Nemamo nikakav odnos i to je sve što treba da kažem, s obzirom da sam milion puta odgovorila na to pitanje, više mi je stvarno svega preko glave... ponavljam kao papagaj. A nisam ni sa kim u lošim odnosima - rekla je Tamara jednom prilikom za medije.

