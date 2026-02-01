Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša nakon povratka iz Dubaija, gde je uživala u odmoru sa ćerkama, Jelena vratila se uobičajenim poslovnim obavezama.

Jelena Karleuša sa tatom na ručku Foto: Preent Screen

Snimanja emisije Pinkove zvezde ponovo su u punom jeku, ali pevačica je između gustog rasporeda našla vreme da se vidi sa ocem i provede nekoliko opuštenih sati u porodičnoj atmosferi. Jelena i Dragan viđeni su u jednom restoranu u Zemunu, gde su rado pozirali zajedno.

Karleuša je i ovog puta privukla pažnju svojim svedenim, ali elegantnim izdanjem – nosila je klasičan crni sako, dok je minimalna šminka dodatno istakla njen prirodan izgled. Dragan je bio ležerno obučen u duksericu, vidno opušten i raspoložen.

Neće pokretati spor protiv Dušak zbog upada u stan

Podsetimo, JK nam je po povratku iz Dubaija, rekla da više neće komentarisati bivšeg supruga.

- Neću pokretati sudske postupke. Zbog moje dece ja sam jako blaga, biram reči, mislim da su od drugo roditelja već dovoljno izložene stresu. Ne želim da dodatno pravim haos. Sve što želite da znate o njemu, pitajte njega. Mi smo se razveli, više nemam nikakve veze sa tim čovekom. Pogotovo posle svega ovog što se desilo. Ovo što se desilo je užasna katastrofa. Veliki stres i za mene i za moju decu, ali prošlo je i idemo dalje - istakla je Karleuša za Kurir.

