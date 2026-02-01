Slušaj vest

Ljubavna veza pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera nedeljama intrigira javnost. Njihove priče se u emisijama često ne poklapaju, a Minin verenik je priznao da bi dosta toga iz prošlosti promenio.

Odgovarajući na pitanja u jednoj emisiji, Mina i Kasper su govorili o svojim planovima, ali su dobili i pitanja iz opšte kulture.

- Moje pitanje je koliko je 7×5? Čekaj da razmislim – rekla je Mina, a Kasper je bio šokiran njenim odgovorima.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

Kada su ih pitali kakve planove imaju, Mina nije bila zadovoljna Kasperovim odgovorom.

-Još nismo precizirali, ali planiramo leto, jesen – rekao je on, na šta će Mina:

-On se rodio kao diplomata, ali ja ga lepo pratim.

1/5 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper ozbiljan biznismen Foto: Printscreen TV Pink, Kurir, TV Pink Printscreen, Kurir Televizija, Kurir, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić

Kasper je takođe otvoreno govorio o greškama iz prošlosti

- Puno toga bih menjao, ali ne možemo se vraćati unazad, znamo u sadašnjosti šta nećemo raditi u budućnosti i ponavljati greške iz prošlosti - rekao je on u emisiji "Nedeljno popodne sa Leom Kiš".

Kasper otišao za Ameriku

Podsetimo, Kasper se danas vratio u Ameriku, a pred odlazak iz Srbije su on i Mina govorili o planovima za naredni period.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: