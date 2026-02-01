MINA KOSTIĆ NE ZNA DA POMNOŽI 7 I 5! KASPER OSTAO U POTPUNOM ŠOKU! Pevačica šokirala znanjem iz osnovne škole
Ljubavna veza pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera nedeljama intrigira javnost. Njihove priče se u emisijama često ne poklapaju, a Minin verenik je priznao da bi dosta toga iz prošlosti promenio.
Odgovarajući na pitanja u jednoj emisiji, Mina i Kasper su govorili o svojim planovima, ali su dobili i pitanja iz opšte kulture.
- Moje pitanje je koliko je 7×5? Čekaj da razmislim – rekla je Mina, a Kasper je bio šokiran njenim odgovorima.
Kada su ih pitali kakve planove imaju, Mina nije bila zadovoljna Kasperovim odgovorom.
-Još nismo precizirali, ali planiramo leto, jesen – rekao je on, na šta će Mina:
-On se rodio kao diplomata, ali ja ga lepo pratim.
Kasper je takođe otvoreno govorio o greškama iz prošlosti
- Puno toga bih menjao, ali ne možemo se vraćati unazad, znamo u sadašnjosti šta nećemo raditi u budućnosti i ponavljati greške iz prošlosti - rekao je on u emisiji "Nedeljno popodne sa Leom Kiš".
Kasper otišao za Ameriku
Podsetimo, Kasper se danas vratio u Ameriku, a pred odlazak iz Srbije su on i Mina govorili o planovima za naredni period.
kurir / blic
