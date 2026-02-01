Slušaj vest

Pevačica Ćana je za Kurir televiziju otkrila kakva je bila atmosfera na snimanju novog projekta u jednom beogradskom restoranu, ali je i najavila lepe vesti.

Naime, kako je otkrila ispred naših kamera, priprema i solistički koncert na Tašmajdanu.

"Gde god sam bila, svuda sam divno primljena"

Život nekako brzo prolazi, sve nam se dešava u hodu i zato ćemo se malo opustiti i podružiti uz harmoniku, sa osmehom je rekla Ćana.

- Atmosfera je zaista posebna. Moram da dodam da sam ovu sferu, koju večeras nosim, dobila na poklon na jednoj divnoj svadbi od mladenaca, i to je postala neka lepa tradicija. Ja se nekako osećam balkanski, pre svega zato što sam gde god da sam bila — u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju — svuda bila divno primljena - ponosno je rekla Ćana i dodala:

Ćana Foto: Kurir Televizija

Ono što ovaj projekat izdvaja u odnosu na Ćanine prethodne jeste činjenica da će se u spotu pojaviti brojne njene drage kolege i prijatelji, svi za jednim stolom, u idiličnoj atmosferi.

- Večeras će, pre svega, biti jedno lepo druženje. Rekla sam nemojte da žurite kući. Život nekako brzo prolazi, sve nam se dešava u hodu. Stalno se viđamo na brzinu — na aerodromima, snimanjima, emisijama. Zato večeras, kada završimo ovaj zvanični deo, malo ćemo da sednemo, da se podružimo uz harmoniku, onako meraklijski, kako bi rekli Bosanci.

Njena nova pesma ujedno je i snažna uvertira za prvi veliki solistički koncert, zakazan za 13. jun na stadionu Tašmajdan - krunu dosadašnje karijere ove popularne folk umetnice.

"Ili ove godine - ili nikad"

Kako je najavila svoj prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Ćana je za Kurir televiziju otkrila da je u ovakvim situacijama pomalo tremaroš.

Ćana sa kolegama na snimanju novog projekta Foto: Kurir Televizija

- Uvek se pitam: "Da li je još rano?" Kada su veliki koncerti u pitanju, imam veliku odgovornost i strah da sve bude na vrhunskom nivou. Uvek se pitam da li sam dorasla tom organizacionom delu. Međutim, ljudi iz mog tima su rekli: "Ili ove godine — ili nikad." I eto, ove godine. Pripreme su već uveliko počele. Odabrali smo goste, iako još pravimo završne kombinacije. Postoje i ideje kako će koncert da počne, ali još ništa nije konačno dogovoreno. Naravno, svi se pitaju — kakav će biti ulazak. E, to još nismo definisali. Sveli smo izbor sa deset mogućnosti na tri. Do koncerta ćemo, izgleda, svi zajedno da nagađamo.

Jedno je sigurno — kada je ona u pitanju, dobra energija i vrhunska zabava su zagarantovani.

