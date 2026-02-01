Slušaj vest

Muž Minje Miletić i dalje je potpuna nepoznanica za javnost, a voditeljka ima dobar razlog za to. Pre dve godine ostvarila se u ulozi majke, a kada je reč o njenom partneru, javnost o njemu praktično ništa ne zna. Minja objašnjava da je potpuno ispunjena i voljena te da ne želi da bilo šta remeti njenu porodičnu idilu.

Ko je muž Minje Miletić pitanje je na koje, osim njenih najbližih, niko nema odgovor, a voditeljka insistira da tako i ostane.

- Javna sam ličnost i poštovanje prema publici i javnosti koja me voli i ceni moj rad iskazujem upravo na ovaj način, obraćanjem putem medija. Takođe, smatram da postoji razlika između privatnog i javnog života, a moj partner je deo moje najveće intime i želim da tako ostane - izjavila je svojevremeno za magazin Story.

Ipak, kada je govorila o trudničkim danima, otkrila je da je upravo osoba koja je najviše voli, njen misteriozni partner i otac njenog deteta.

Posle godinu i po dana vratila se sa porodiljskog

Minja Miletić se posle godinu i po dana i porodiljskog bolovanja vratila na male ekrane.

Voditeljka naglašava da joj je dinamika televizije nedostajala, kao i uključenja i program uživo.

- Adrenalin, koji je uvek prisutan kada radite emisije direktno, gosti, kolege, pripreme emisija, sve sam privremeno stavila u mirovanje. Zato je moj povratak bio vrlo iščekivan, kako za mene tako, nadam se, i za moje gledaoce. Iako, moram reći, ovaj odmor mi je i prijao - započinje razgovor Minja Miletić.

- Ranije sam se vratila na posao. Mislim da sam se dovoljno odmarala i da je bilo vreme da se vratim. Sve vreme mog odsustva pratila sam sva dešavanja, bila u toku svih zbivanja, kako u politici, tako i u drugim segmentima. Čini mi se da sam se vratila i nastavljam baš tamo gde sam i stala. Naročito noći, neprospavane prošlog leta zbog bebe, vreme mi je prolazilo jer sam saosećala sa mojim kolegama koji su pratili proteste i prenosili sve ono što se dešavalo na ulicama Beograda.