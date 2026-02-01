Slušaj vest

Devedesetih godina bila je simbol noćnog provoda, slobode i erotike, žena o kojoj su se prepričavale legende od Pančeva do primorja. Vesna Počuča Šana, najpoznatija striptizeta i erotski model bivše Jugoslavije, dominirala je noćnim klubovima i krasila stranice tada najčitanijih erotskih magazina.

Iako su ona i suprug u to vreme, kako kaže, „imali i previše para“, Šana je tek nedavno otvoreno priznala zašto je uopšte kročila u svet striptiza i erotike. Njeno ime i danas izaziva pažnju, a sećanja na period kada je bila na vrhuncu slave i dalje bude znatiželju javnosti.

Od prvih erotskih fotografija, preko nastupa u klubovima, pa sve do filmskih uloga i ponuda koje su joj mogle promeniti život, Šanina ispovest otkriva jednu potpuno drugačiju stranu sveta o kom su mnogi samo nagađali.

– Pančevo je moj grad i svi vrlo dobro znaju čime sam se bavila u mladosti. Kad su saznali da ću otvoriti salon lepote, muškarci su odmah potrčali misleći da ću pružati erotske usluge. – rekla je Šana.

Uradila slike za kalendar

Od samog početka, pažnju je privlačila izgledom, ali i harizmom koju je, kako sama kaže, znala da iskoristi u pravo vreme.

– Svi su se odmah lepili na moje poprsje. Imala sam velike grudi i pre nego što sam ugradila silikone. Otprilike neka četvorka. Lep oblik, primamljive za slikanje. Tako sam i zapala za oko fotografu, pa sam prve profesionalne erotske fotografije uradila za kalendar za Sajam automobila, i to za 300 maraka. Moj bivši muž je voleo velike grudi, pa me je podržao u odluci da ih dopunim, što sam i uradila 2000. godine. Stavila sam u njih 550 kubika, što je odgovaralo i meni i njemu, kao i gostima koji su me gledali na nastupima. Šestice su i sada, sa pedeset godina, definitivno moj zaštitni znak. - rekla je Šana za "Objektiv" pre par godina.

Iako se često mislilo da je put do uspeha bio lak, ona ističe da bez podrške porodice nikada ne bi izdržala pritiske koje je ovaj posao nosio.

– Potičem iz radničke porodice i uvek je trebalo para. Kada sam odlučila da ću se slikati gola, rekla sam mami, koja me je odmah podržala: “Idi, radi to što želiš, samo se vrati kući živa i zdrava.” To mi je mama rekla, dok je ocu bilo neprijatno da pričamo o tome. Međutim, nije se bunio i nije ga zanimalo šta kaže komšiluk. Mama se čak hvalila koleginicama na poslu kada bi u novinama izašla moja seksi fotografija – kaže Šana, priznajući da su mnogima posebno ostale u sećanju fotografije u kupaćem kostimu koji je pre nje nosila Lepa Brena.

Nudili joj da postane svetska zvezda

Susreti sa velikim imenima, glamur i ponude koje su prelazile granice mašte dolazili su jedan za drugim, ali Vesna tvrdi da je uvek znala gde povlači liniju. Iako su joj nudili da postane svetska zvezda u industriji filmova za odrasle, ona je, kako kaže, bez razmišljanja okrenula leđa velikom novcu.

– Rekla sam: „Vau, da li je moguće da nosim kupaći kostim Lepe Brene?!” Bila sam oduševljena. Osetila sam da sam velika zvezda. Potom me je slikao fotograf Pamele Anderson. Pozirala sam s vibratorom i dildom i to se svidelo italijanskom režiseru, koji mi je ponudio da snimam porno-filmove. Nažalost, pornići me nikad nisu privlačili, iako su svi želeli od mene da naprave svetsku zvezdu… – rekla je Šana.

Vrhunac njene popularnosti obeležili su nastupi u klubovima, gde je, prema sopstvenom priznanju, za svega nekoliko minuta mogla da zaradi iznose o kojima se danas samo priča. I pored opasnog okruženja devedesetih, ističe da se nikada nije osećala nezaštićeno.

– Četiri godine sam se bavila striptizom i on je svaki put išao sa mnom i sedeo za stolom tokom mog izvođenja… Međutim, nijedan me nikad nije pipnuo, a kamoli imao – rekla je Šana.

Pored klupskih nastupa, njenu karijeru obeležile su i filmske uloge, spotovi i naslovnice stranih i domaćih izdanja, a publika je i danas prepoznaje po ulozi Stele u kultnom filmu „Mala noćna muzika“.

Danas, sa distance, Vesna Počuča Šana kaže da je prošla put koji malo ko može da razume, ali i da nema razloga da se stidi nijedne svoje odluke.

Danas prodaje intimu na sajtu za odrasle

U svetu onlajn pretplata i ekskluzivnog sadržaja, granice normalnog odavno su pomerene, a zahtevi koje javne ličnosti svakodnevno dobijaju često prevazilaze i najbizarnije scenarije.

Iza poruka koje stižu u privatne sandučiće neretko se kriju neobične, šokantne, pa čak i uznemirujuće želje, a malo ko ima hrabrosti da o tome govori javno. Ima i onih poznatih dama koje svoje džepove pune velikim novcem baš radeći takav sadržaj za mreže. Only fans i ostali sajtovi koji nude takav sadržaj već godinama su u trendu.

Vesna Počuča Šana, koja je godinama prisutna na sceni i ima veliku bazu pretplatnika, otvoreno je za domaće medije govorila o neobičnim zahtevima koje dobija od muškaraca, šta je bila spremna da prihvati, ali i gde povlači jasnu granicu koju nikada ne prelazi.

– Najbizarnije što sam prihvatila da uradim je nešto sa krofnama. Taj čovek je imao vrlo precizne zahteve – koliko krofni, kakve da budu, u kojoj boji. Tražio je da ih stavim u brushalter, da obujem cipele i da gazim tim cipelama. Pristala sam i za taj video sam dobila nekoliko hiljada dolara – ispričala je Vesna bez ulepšavanja.

– Dosta toga ne prihvatam. Ne snimam se sa muškarcima, to kod mene ne postoji. Sve što mi se ne sviđa i što ne bih radila ni u privatnom životu – ja to ne snimam. Imam jasne granice i toga se držim – naglasila je ona za Espreso.

Osim neobičnih zahteva, Vesna je otkrila i da joj ne manjka ni ozbiljnijih ponuda, uključujući i one bračne, ali priznaje da trenutno ne vidi sebe ponovo u braku.

– Imam bračne ponude, ali ne razmišljam o ponovnoj udaji. Teško mi je i da zamislim da živim sa nekim. Navikla sam da živim sa sinom i svojim ljubimcima. Ostvarena sam žena, finansijski nezavisna, imam od čega da živim – rekla je ona.