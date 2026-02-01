Slušaj vest

Maja Marinković bila je veoma bliska sa pokojnim frizerom Matijom Radulovićem, koji je preminuo na Badnje veče. Tek sada rijaliti učesnica je saznala tužne vesti, koje su je duboko potresle i ostavile bez reči.

U tom teškom trenutku pored nje je bila njena cimerka Anita Stanojlović, koja ju je tešila i pružala podršku.

Maja je prišla Aniti, koja je priznala da je znala da je Matija bio u lošem zdravstvenom stanju, kao i da je imao problema sa zubima:

– Majo, znam da su mu s**ali zube. Danima mi nije bilo dobro, rekla sam Luki da ti ne priča – rekla je Anita.

– Mnogo mi je teško i loše – dodala je Maja.

– Meni je bilo isto, prebledela sam od šoka taj dan. Ne poznajem ga dugo – nastavila je Stanojlovićeva.

– Zamisli kako je meni sad – poručila je Marinkovićeva.

– Znam, zato nisam htela da ti kažem – priznala je Anita.

– Šta ti je danas život, na šta mi trošimo živce, užas – konstatovala je Maja.

– Danas nekoga imaš, a za tri meseca više nema – dodala je Anita.

– Šta da radim sad? – upitala je Maja.

– Ništa ne možeš da promeniš, nemoj da se sekiraš. Kad izađeš, idi do njegovih i zapali sveću u crkvi – govorila je Anita.

– Moraću – zaključila je Maja.

Otac Matije Radulovića: "Nisam bio uz njega poslednjih dana zato što su me lagali"

Sa knedlom u grlu i očima punim suza, Rade je govorio o odlasku svog sina.

- Borim se, znate kako ide kad izgubite nešto najrođenije. Ne mogu da se pomirim, ali nekako ću izdržati dok sredim sve. Najviše bih voleo da se pridružim tamo njemu. Ja sam živeo samo radi njega, zato sam i došao ovde u Beograd, da mu budem podrška kad god treba, on je bio za sve dobar, za sebe nije. Mene je pazio kada sam se razboleo, gledao je samo u mene, pričao svuda ”samo da mi je tata živ”, a on je završio ovako - rekao je Rade i otkrio da je sina posetio tri dana pred smrt i tada saznao u kakvom je stanju:

- On je skoro 10 godina u ovom stanu. Nisam bio uz njega poslednjih dana zato što su me lagali, a ja kao da sam predosetio baš kad je onaj sneg počeo da pada, ja sam došao, tri dana pre nego što je umro. Kad sam ušao i kad sam video kakav je ja sam pao. Koža i kosti. Znaš šta mi je rekao: “Tata je l” te strah od kostura?” Ja mu kažem da me nije strah, toliko je oslabio da je to bilo strašno, jedva je hodao, ja sam mu pomagao. Ležali smo ovde, a on me je uhvatio za ruku i rekao: “Tata, vodi me u sobu”. Zauzeo je jednu pozu i legao. Ja sam malo po malo ulazi i video da sve slabije diše. Rođak Nemanja je pozvao Hitnu, oni su došli, na pola puta je umro u sanitetu - reka&o je Rade za Blic.

Podsetimo, frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.