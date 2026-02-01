Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić u dugogodišnjoj je vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, a malo ko zna da je on brat poznate voditeljke. Naime, voditeljka Granda Vesna Milanović je Vanjina sestra, a otkriveno je kako se ona slaže sa pevačicom.

Vesna je jednom prilikom ugostila Snežanu u svojoj emisiji i upitala kako ljudi reaguju kada je sretnu negde i da li joj traže nešto da im otpeva na uvce.

-Ne traže mi da im pevam uživo - rekla je Snežana.

- Ja bih ti Boga mi stalno tražila- rekla je Vesna u emisiji "Grand specijal".

- To bi morala da platiš – nadovezao se voditelj Siniša Nedić.

- Kad je beg bio cicija. Imam brata zato i mogu da uživam- našalila se Vesna i otkrila da joj je Vanja brat.

- Ona je privilegovana kao zaova, malo zla ali je naša- našalila se Snežana tada.

"Vanja mi je nedostajao i uveče i ujutru"

Inače, Snežana se jednom prilikom osvrnula na to kako je podnela što je Vanja otišao na drugi kontinent kod svoje ćerke.

- Vanja se nedavno vratio iz Australije, gde je bio u poseti ćerki, koja se porodila. Bilo mi je neobično što nije tu. Nedostajao mi je uveče, ali i ujutru, jer sam navikla da jutarnju kafu popijemo zajedno. Ipak, bavila sam se svojim obavezama i moram da priznam da mi je vreme brzo prošlo. Zajedno smo već devet godina, a iako mi je ogromna podrška, nikada se nije mešao u moju karijeru. Jedino kaže da mi se divi jer izdržavam izuzetno naporan tempo i stalno nastupam i snimam emisije - rekla je Snežana za Informer.

