Vest da je pevačica Edita Aradinović u blagoslovenom stanju sa svojim izabranikom obradovala je mnoge. Od trenutka kada je trudnoća dospela u javnost, ali i nešto ranije, Edita se povukla i znatno smanjila pojavljivanja u javnosti.

Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Ipak, to nije sprečilo interesovanje medija za njen privatni život. Trudnoću je za domaće medije samo kratko potvrdila, dok je sada o svemu opširnije govorila u jednom podkastu, gde je otvoreno podelila svoja iskustva i osećanja.

- Ovo mi je baš trebalo, jako sam želela da postanem majka. Oduvek sam sanjala o tome da budem mlada mama i da imam mnogo dece. Niko nigde ne kasni, to je Božija volja i svima će se u pravo vreme desiti. Postoji mnoštvo parova koje gledamo, a iza kulisa se svašta dešava. Znam mnogo muževa koji svoje supruge varaju sa muškarcima. Shvatila sam da ne treba da jurim za nečim što neko drugi ima, konkretno u mom slučaju, porodicu, već da budem svesna da će i meni sve to doći u pravo vreme.

- Trenutno sam četvrti mesec trudnoće, još je rano da pričam o bilo čemu. Htela sam da krijem dok se ne porodim, ali nema potrebe da se krijem jer je sve u najboljem redu za sada - rekla je Edita, a potom otkrila pol bebe:

- Otkrila sam već, nosim devojčicu, smislila sam ime, ali ne želim da otkrivam. Imam strahove i svašta nešto, pogotovo što ne mogu da utičem na to, jer me hormoni ubijaju. Mnogo sam mirnija i sve vreme spavam kod mame. Nikad mi se nije desilo da sam toliko vezana za nju. Udovoljava mi i sprema mi da jedem, počela sam da se hranim zdravo. Iako je živčana po prirodi, sada je jako brižna.

Tajno venčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Venčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

Ovako je Edita nedavno pričala o venčanju

Naime, ona je otkrila da ne misli da je papir bitan za srećan brak, kao i da je važno sa kime se i kako slažete u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

- Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam jednom, a drugi drugo. Ne zato što sam nešto razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka - rekla je za Blic i dodala:

- Meni bi bilo stresno i da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Ja verujem da papir znači u tom nekom smislu da si se prema nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom. Ja sam bila svesna toga da će javnost u nekom trenutku da sazna ko je meni dečko, nisam htela da se to krije. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da se pojavljujem sa njim stalno i svuda.