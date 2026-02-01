Slušaj vest

Maja Marinković i Asmin Durdžić imaju buran odnos u rijalitiju „Elita 9“. Iako su u jednom periodu bili veoma bliski, pa su mnogi verovali da su na korak od emotivne veze, do toga ipak nije došlo. Asmin već neko vreme koristi svaku priliku da je na svoj način prozove i ponizi, što dodatno podgreva tenzije među njima.

Maja Marinković i Asmin Durdžić

Ona je sad navela da je ostala frapirana zbog Asminovog poslednjeg verbalnog napada, te da je odlučila da potpuno promeni ploču.

- Je l' si video ovaj što je počeo da me vređa? - govorila je prvo Maja Marinković.

- Videće on od sad, šta je mislio, da mu neću vraćati? - upitala je Maja Boru Santanu.

- Jao, Maki, šta im radiš, ti si stara kidalica - rekao je Bora u "Eliti".

- Ne volim ja te fore i to - dodala je ona.

Gleda ga kao prijatelja

Podsetimo, Maja Marinković dala je svoj sud o osobi koja se najviše zaigrala u "Eliti 9". Sasvim očekivano ona je navela Asmina Durdžića i to je obrazložila.

- Asmine, moram da ti objasnim nešto. Neke stvari pogrešno tumačiš. Gledam te isključivo kao prijatelja - rekla je Maja.

- Ti ne znaš šta znači drugarstvo - dodao je Asmin.

- Da sam nešto sa tobom želela, ja bih to uradila, vrlo jednostavno. Ne želim da s tobom imam ništa mimo prijateljstva. Nisam te provocirala kad sam bila sa Urošem u krevetu, kad me je mazao losionom za telo. Ti si se veoma zaigtao. Isto tako, moram da kažem Luki da se on veoma zaigrao, kao i Anita - rekla je Maja