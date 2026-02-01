600.000 SRBA UPRAVO GLEDA OZBILJNU TUČU NAŠIH TIKTOKERA I JUTJUBERA! Padaju po podu od udaraca, pljušte šamari i pesnice, a tu su i starlete
Najpopularniji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pokrenuo je eksperimentalni projekat, naime, u pitanju su boks mečevi između domaćih influensera koje uživo prati preko 600.000 ljudi.
Centralni događaj večeri biće duel između Luke Obradovića (Luka Silni) i Bobana Rajovića (Mali Bobi), a ovaj meč je već izazvao ogromno interesovanje na društvenim mrežama i privukao pažnju obožavalaca.
Pored njih, na programu su i borbe između Marka Džeka i prijatelja Bake Praseta poznatog kao Pečurka, zatim duel tiktokera Marka Filipovića i Bize Don Kruševca, koji je će se boriti umesto Tonija Montane.
Već odneta prva pobeda
A uvodni, pomalo komičlni meč, odradili su Mihajlo Madić i Nemanja Petrović, momak koji je postao poznat u lajvu Bake Praseta kao najlojalniji fan OnlyFanas devojaka. Pobedu je tu odneo Mihajlo Mandić.
Tu su sve vreme i naše poznate starlete koje su najavljivale runde dok su influenseri padali po podu od udaraca, pljuštali su šamari i pesnice.
Pogledajte dodatni snimak: