Slušaj vest

Najpopularniji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pokrenuo je eksperimentalni projekat, naime, u pitanju su boks mečevi između domaćih influensera koje uživo prati preko 600.000 ljudi.

Centralni događaj večeri biće duel između Luke Obradovića (Luka Silni) i Bobana Rajovića (Mali Bobi), a ovaj meč je već izazvao ogromno interesovanje na društvenim mrežama i privukao pažnju obožavalaca.

Pored njih, na programu su i borbe između Marka Džeka i prijatelja Bake Praseta poznatog kao Pečurka, zatim duel tiktokera Marka Filipovića i Bize Don Kruševca, koji je će se boriti umesto Tonija Montane.

Boks mečeve Bake Praseta prati 600.000 ljudi Foto: Kick printscreen/Baka Prase

Već odneta prva pobeda

A uvodni, pomalo komičlni meč, odradili su Mihajlo Madić i Nemanja Petrović, momak koji je postao poznat u lajvu Bake Praseta kao najlojalniji fan OnlyFanas devojaka. Pobedu je tu odneo Mihajlo Mandić.

Tu su sve vreme i naše poznate starlete koje su najavljivale runde dok su influenseri padali po podu od udaraca, pljuštali su šamari i pesnice.

Ne propustiteStars"OVO ĆE BITI POSLEDNJE ZBOGOM PLATFORMI KOJA ME JE STVORILA" Baki Prasetu ponovo obrisani svi kanali na Jutjubu, doneo važnu odluku
baka.jpg
Stars"DEVOJKA ME JE OSTAVILA" Baka Prase se pojavio bez Milene u javnosti, a evo kako je reagovao na pomen bivše Anje Bla: Neprijatno...
Baka Prase
StarsBAKA PRASE ZAVRŠIO U BOLNICI Jutjuber se oglasio iz bolničkog kreveta, fanovi se zabrinuli (FOTO)
baka-prase01.jpg
StarsBAKA PRASE SA DEVOJKOM NA KONCERTU SAŠE KOVAČEVIĆA! Zbog jedne stvari nastala drama u Sava Centru: Evo da li će večeras zaprositi devojku
Baka Prase i Milena Stamenković

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV