Slušaj vest

Najpopularniji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pokrenuo je eksperimentalni projekat, naime, u pitanju su boks mečevi između domaćih influensera koje uživo prati preko 600.000 ljudi.

Centralni događaj večeri biće duel između Luke Obradovića (Luka Silni) i Bobana Rajovića (Mali Bobi), a ovaj meč je već izazvao ogromno interesovanje na društvenim mrežama i privukao pažnju obožavalaca.

Pored njih, na programu su i borbe između Marka Džeka i prijatelja Bake Praseta poznatog kao Pečurka, zatim duel tiktokera Marka Filipovića i Bize Don Kruševca, koji je će se boriti umesto Tonija Montane.

1/4 Vidi galeriju Boks mečeve Bake Praseta prati 600.000 ljudi Foto: Kick printscreen/Baka Prase

Već odneta prva pobeda

A uvodni, pomalo komičlni meč, odradili su Mihajlo Madić i Nemanja Petrović, momak koji je postao poznat u lajvu Bake Praseta kao najlojalniji fan OnlyFanas devojaka. Pobedu je tu odneo Mihajlo Mandić.

Tu su sve vreme i naše poznate starlete koje su najavljivale runde dok su influenseri padali po podu od udaraca, pljuštali su šamari i pesnice.

Pogledajte dodatni snimak: