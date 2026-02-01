Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama povodom predstojećeg koncerta za Dan zaljubljenih.

Nedavno je bila žrtva napada na koncertu u Čačku, kada ju je grupa blokadera gađala ledenicama, zbog čega se neko vreme nije oglašavala.

Ipak, sada s nestrpljenjem iščekuje druženje sa publikom, pokazujući još jednom da otvoreno podržava žene da budu hrabre, samostalne i zadovoljne, i da uvek prvo vole sebe.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, a pevačica je poručila:

- "Na Valentinovo slavimo ljubav, ali i slobodu. Devojke se javljaju da s drugaricama stižu da proslave što su se rešile neke bede. Podržavam, mačke moje! Uvek prvo treba da volite sebe." - poručila je Ana na svom Instagram profilu.

Pevala iz kombija

Uprkos blokaderskom nasilju, Bekuta je kao pravi profesionalac završila koncert pevajući iz kombija i publiku koja je došla da uživa u njenim hitovima oduševila postupkom.

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su osudili ovaj bezumni čin apelujući da nijedna žena ovo više ne doživi.

"Velika podrska i za Anu Bekutu i za Jelenu Karleušu, da nijedna žena ili bilo ko ovo više ne doživi. Sutra dan će neko napasti vaše majke ovako, sramota za Srbiju! Ovo ludilo smesta mora da prestane!", glasio je jedan od mnogih komentara građana zgroženih nasiljem prema ženi sa 40 godine dugom karijerom bez mrlje.

Podsetimo, nakon što su ka bini počele da lete grudve, Bekuta se u jednom momentu obratila blokaderima, pokušavajući da ih urazumi.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta.

