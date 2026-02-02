Slušaj vest

Jelena Radanović, žena Slobe Radanovića, odgovarala je na pitanja Instagram pratilaca i otkrila nepoznate detalje iz svog života. Jedno od pitanja bilo je da li se puno ugojila u trudnoći kao i da li je dojila.

- Dojila jesam, gojila se nisam. 10-11 kilograma u svakoj trudnoći - otkrila je Jelena.

"Koliko je teško biti Slobina supruga, imajući u vidu da sve žene lude za njim?", bilo je drugo pitanje, a Jelenin odgovor je iznenadio mnoge.

- Nije teško zbog toga, zapravo je veoma uzbuđujuće i zabavno - poručila je.

"Gotivim te, ali mislim da si mu žena, a ne menadžerka", napisala je jedna korisnica.

- Ja sam zapravo najbolji menadžer u Srbiji, uzimam 100 odsto - šaljivo je napisala Jelena.

Oprostila bi prevaru

Podsetimo, Jelena je nedavno otkrila da li bi Slobi oprostila prevaru.