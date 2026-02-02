Slušaj vest

Voditeljka Jelena Dimitrijević nedavno je pokrenula novi biznis vezan za organizaciju događaja. Ona ne krije da je konačno srećna i u ljubavi, a sada je lepa voditeljka spakovala kofere i otišla u Dubai.

Jelena Dimitrijević se na Instagramu oglasila iz Dubaija gde je pozirala na plaži.

Mnogi su komentarisali da ponovo blista i da je nakon teškog perioda uspela da se izdigne. Inače, o njenom razvodu je svojevremeno brujala javnost. Njen bivši muž Dragan Aleksić sa kojim ima dete, sada je u braku sa Helenom Topalović, a voditeljka jedno vreme nije bila sa njim u dobrim odnosima.

Ponovo zaljubljena

Inače, Jelena je nedavno priznala da je ponovo zaljubljena.