O NJENOM RAZVODU BRUJALA JE CELA SRBIJA: Voditeljka pokrenula privatan biznis i otišla u Dubai
Voditeljka Jelena Dimitrijević nedavno je pokrenula novi biznis vezan za organizaciju događaja. Ona ne krije da je konačno srećna i u ljubavi, a sada je lepa voditeljka spakovala kofere i otišla u Dubai.
Jelena Dimitrijević se na Instagramu oglasila iz Dubaija gde je pozirala na plaži.
Mnogi su komentarisali da ponovo blista i da je nakon teškog perioda uspela da se izdigne. Inače, o njenom razvodu je svojevremeno brujala javnost. Njen bivši muž Dragan Aleksić sa kojim ima dete, sada je u braku sa Helenom Topalović, a voditeljka jedno vreme nije bila sa njim u dobrim odnosima.
Ponovo zaljubljena
Inače, Jelena je nedavno priznala da je ponovo zaljubljena.
- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".