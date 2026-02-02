Slušaj vest

Voditeljka Jelena Dimitrijević nedavno je pokrenula novi biznis vezan za organizaciju događaja. Ona ne krije da je konačno srećna i u ljubavi, a sada je lepa voditeljka spakovala kofere i otišla u Dubai.

Jelena Dimitrijević se na Instagramu oglasila iz Dubaija gde je pozirala na plaži.

Jelena Dimitrijević Foto: Printscreen/Instagram

Mnogi su komentarisali da ponovo blista i da je nakon teškog perioda uspela da se izdigne. Inače, o njenom razvodu je svojevremeno brujala javnost. Njen bivši muž Dragan Aleksić sa kojim ima dete, sada je u braku sa Helenom Topalović, a voditeljka jedno vreme nije bila sa njim u dobrim odnosima.

Ponovo zaljubljena

Inače, Jelena je nedavno priznala da je ponovo zaljubljena.

- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".

Ne propustiteStarsPEVAČEVA ĆERKA VODITELJKI MAZNULA MUŽA, RAZVELA SE, SAD OTKRILA DA JE NAŠLA NOVOG DEČKA: Jako je uspešan, evo o kome je reč
1764857355683318.jpg
StarsHELENU TOPALOVIĆ NA INSTAGRAMU BRANI ŽENA NJENOG MUŽA! Voditeljka osula paljbu, pa zapretila svima zbog pevačeve žene
Helena Topalović Jelena Dimitrijević
StarsUDALA SE ZA BIVŠEG MUŽA NAŠE VODITELJKE, BILE U RATU, A SADA SE POMIRILE! Jelena Dimitrijević i Helena Topalović šokirale naciju, evo šta se desilo
789.jpg
StarsVODITELJKA GRANDA PONOVO OBUKLA VENČANICU! Svi se pitaju da li se po drugi put udaje, evo šta je u pitanju
555.png