Rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i njen muž Bogdan Srejović organizovali su nedavno dvostruko veselje, povodom njenog 30. rođendana i prvog rođendana sina Jakova. Oni su sad podelili fotke nastale na samom kraju veselja, kad su pali u zagrljaj jedno drugom, pa su poželeli da svi vide lepe trenutke.

Strasno su se ljubili i grlili, dok je Jovana u opisu objave stavila emotikon srca.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina. Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - pisao je Bogdan Srejović na Instagramu Jovani za njen rođendan.

"Hvala svima koji su došli na žurku"

Jovana se, inače,oglašavala povodom proslave, te pisala:

- Jakov ima jednu godinu! Mama ima 30! Na splavu smo proslavili naše rođendane! Nezaboravnu žurku ulepšao je Jakijev omiljeni Sunđer Bob Kockalone!

- Hvala svima koji su nam ulepšali važan dan i datum, volimo vas puno i zauvek ćemo pamtiti svu ljubav, osmehe i divnu energiju koju ste doneli sa sobom - istakla je ona potom.

Bogdan je, podsetimo, dospeo u žižu interesovanja javnosti kada je svojevremeno bio u vezi sa folk divom Cecom Ražnatović.