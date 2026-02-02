BOGDAN SREJOVIĆ STRASNO LJUBI JOVANU: Prepustili se jedno drugom na samom kraju dvostrukog slavlja, Cecin bivši zaljubljen u ženu kao prvog dana (FOTO)
Rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević i njen muž Bogdan Srejović organizovali su nedavno dvostruko veselje, povodom njenog 30. rođendana i prvog rođendana sina Jakova. Oni su sad podelili fotke nastale na samom kraju veselja, kad su pali u zagrljaj jedno drugom, pa su poželeli da svi vide lepe trenutke.
Strasno su se ljubili i grlili, dok je Jovana u opisu objave stavila emotikon srca.
- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina. Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - pisao je Bogdan Srejović na Instagramu Jovani za njen rođendan.
"Hvala svima koji su došli na žurku"
Jovana se, inače,oglašavala povodom proslave, te pisala:
- Jakov ima jednu godinu! Mama ima 30! Na splavu smo proslavili naše rođendane! Nezaboravnu žurku ulepšao je Jakijev omiljeni Sunđer Bob Kockalone!
- Hvala svima koji su nam ulepšali važan dan i datum, volimo vas puno i zauvek ćemo pamtiti svu ljubav, osmehe i divnu energiju koju ste doneli sa sobom - istakla je ona potom.
Bogdan je, podsetimo, dospeo u žižu interesovanja javnosti kada je svojevremeno bio u vezi sa folk divom Cecom Ražnatović.
kurir.rs/blic