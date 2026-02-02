Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, organizovao je prvi BFC - Baka Fighting Championship, koji je pratilo više od 600.000 ljudi. Događaj je imao čak pet borbi, u kojima su se okušali influenseri, jutjuberi, tiktokeri, kao i dva profi borca.

Centralni događaj večeri je duel između Luke Obradovića, poznatijeg kao Luka Silni, i Bobana Rajovića, zvanog Mali Bobi. Ovaj meč je već danima unazad izazvao ogromno interesovanje na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju publike.

Influenseri i starlete

Tokom čitavog događaja prisutne su i poznate starlete koje su najavljivale runde, dok su influenseri u ringu razmenjivali udarce, a publika svedočila pravom spektaklu. Tu je i Jelena Knežević, poznatija kao "La vida loca", kontroverzna Onlifens starleta, ali i njegova izabranica Milena Stamenković. U ringu se pojavila u provokativnom stajlingu, iz kojeg su njene silikonske grudi kipele na sve strane. Beli top i izuzetno kratak šorts dodatno su naglasili njen izgled, dok su u prvi plan došli i detalji poput tetovaže, ali i logo praseta na njenoj pozadini, što nije promaklo oku publike.

Prekinut meč

Tokom četvrte runde, borac Pečurka doživeo je ozbiljnu povredu. Pokušavajući da se odbrani, stao je na nogu sudije i iskrenuo zglob, što mu je izazvalo jaku bol i onemogućilo nastavak borbe.

Sudija je odmah reagovao i prekinuo meč, dok je njegov protivnik Marko Džek, koji je bio u prednosti, zvanično proglašen pobednikom. Pečurka je već imao povredu desne noge, ali je pokušavao da ostane na nogama - što zbog sve veće boli i usporenih reakcija nije bilo moguće. Marko Džek iskoristio je njegovu slabost i nastavio pritisak, a sve je završeno povlačenjem Pečurke sa ringa.

Ispao iz ringa

Jedan od najzanimljivijih i najuzbudljivijih momenata bio je i trenutak kada je Madeko Jack ispao iz ringa.

Madić slavio uz Veseli se srpski rode!

Mihajlo Madić u petoj završnoj borbi bio je daleko bolji od Profesionalnog. Udarao ga je non stop, borili su se svuda. Bilo je tu i nedozovljenih udaraca i sevega. Mihajlo Madić i Profesionalni D.K. borili su se u 6 rundi, a pobedu je odneo Madić i time osvojio 5.000 evra. Mihajlo je pobedu proslavio uz pesmu "Veseli se srpski rode".

Dominacija Luke Silnog

Luka Silni je tokom meča pokazao izuzetnu snagu, tehniku i borbeni duh, savladavši svog protivnika i demonstrirajući da ima ogroman potencijal na bokserskoj sceni. Njegov nastup je bio potpuna dominacija, a njegov trijumf je izazvao aplauze i oduševljenje publike. Na kraju meča, Baka Prase, koji je verovao u Luku, obećao je da će mu duplirati nagradu na 10.000 evra.

Borbe prve BFC 1:

Mihajlo Madić - Profesionalni D.K. - Pobednik je Mihajlo Madić!

Biza Don Kruševca - Marko Filipović - Pobednik je Marko Filipović!

Ognjen Rauković - Luka Filka - Pobednik je Ognjen Rauković!

Marko Džek - Pečurka - Pobednik je Marko Džek!