Vanja Mijatović i njen bivši suprug pravili su gala svadbu od 30.000 evra, a krah ljubavi dogodio se nakon dve i po godine.

Pevačica je progovorila o razvodu i periodu koji je usledio nakon rastanka sa partnerom.

"Bilo je vrlo poučno"

– Bilo je turbulentno. Bilo je lepih i malo manje lepih stvari, ali vrlo poučno – govorila je pevačica u "Grand Specijalu" i dodala:

Foto: Printscreen Instagram

– Idemo dalje, Nova godina je, nova energija, lepe stvari, nove pesme. Nadam se da će biti malo bolja godina.

Mijatovićeva se nakon razvoda gotovo prepolovila, te mnogi komentarišu da joj sloboda prija.

Svadbena žurka od skoro 30.000 evra

Vanja Mijatović i Aleksandar sudbonosno "da" izgovorili su u oktobru 2022. godine.

Mladenci su organizovali gala veselje koje je iznosilo oko 30.000 evra.

O njihovom venčanju se mesecima pričalo jer se nisu vodili tradicionalnim običajima, već onako kako oni žele. Pevačica je tada priznala da ona i partner žele veliku žurku.

- Nećemo imati te običaje, niti crkveno venčanje, za sada, možda neki drugi put. Planirali smo samo da napravimo jednu veliku žurku za 200 zvanica, za naše drage ljude i to je to - govorila je Vanja tada, te je spomenula i venčanicu:

1/9 Vidi galeriju JOŠ JE SAMO DEVOJKA SVOG MUŽA! Vanja Mijatović za svadbenu GALA ŽURKU pukla 30.000€, a evo zašto nije stala pred MATIČARA! ŠOK! Foto: Ana Paunković

- Venčanicu šijem, jedan specifičan model pop ukusu je u pitanju. Oslikava mene, nije klasičan princeza kroj, već nešto sasvim drugačije. Nije baš bela venčanica, žena iz Beograda je šije. Nije mi ništa bilo primamljivo po salonima, pa sam se odlučila da šijem, našla sam neku sliku i po tome se pije. Nosiću veo, moram zbog kume Aleksandre (Mladenović). Aleksandra će mi krstiti dete, a na venčanju če biti ona i još jedna drugarica. I šminku i frizuru sam zakazala. Tako da je sve organizovano u tom smislu.

"Razlike su postale ogromne"

Podsetimo, izvor blizak Mijatovićevoj tvrdi da su do kraha dovele nepomirljive razlike, koje su učinile da se partneri potpuno udalje jedno od drugog.

- Njihova ljubav započela je spontano. Upoznali su se u momentu kada je Vanja za sređivanje nekretnine angažovala Aleksandrovu firmu, a ljubav se rodila na prvi pogled. Kasnije su započeli vezu, a nakon toga su se i venčali. Međutim, ubrzo se sve promenilo. Razlike među njima postale su ogromne i nisu mogli da izglade nesporazume - ispričao je Informer izvor blizak paru.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Ulaže u nekretnine

Pevačica ima nekretnine u dva grada, Beogradu i Dubaiju, a nedavno je kupljena još jedna, u trećem gradu.

Ona je pazarila nekretninu u Hurgadi, Egiptu, pa tako sad ima po jednu u Evropi, Aziji i Africi.

- Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine - rekla je Vanja Mijatović.

Foto: Instagram/vanja_mijatovic_vvsr, YouTube/investindxb

- Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem - dodala je ona za "Republiku".