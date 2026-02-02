Mihajlo Madić u petoj završnoj borbi bio je daleko bolji od Profesionalnog
Stars
BAKLJADA U BAKA PRASETOVOJ BFC ARENI! Mihajlo Madić prebio protivnika, slavio uz "Veseli se srpski rode" i uzeo 5.000 € (VIDEO)
Slušaj vest
Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, organizovao je prvi BFC - Baka Fighting Championship, koji je pratilo više od 600.000 ljudi. Događaj je imao čak pet borbi, u kojima su se okušali influenseri, jutjuberi, tiktokeri, kao i dva profi borca.
Madić slavio uz Veseli se srpski rode!
Mihajlo Madić u petoj završnoj borbi bio je daleko bolji od Profesionalnog. Udarao ga je non stop, borili su se svuda. Bilo je tu i nedozovljenih udaraca i sevega. Mihajlo Madić i Profesionalni D.K. borili su se u 6 rundi, a pobedu je odneo Madić i time osvojio 5.000 evra. Mihajlo je pobedu proslavio uz pesmu "Veseli se srpski rode".
Reaguj
Komentariši