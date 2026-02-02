DANAS SU PONOSNI RODITELJI TRI SINA, A OVAKO JE SVE POČELO! Ljubavna priča Veljka i Bogdane nalik filmu, sada su razdvojeni a daljina im ne može ništa
Bogdana Ražnatović i Veljko Ražnatović godinama uživaju u skladnom braku, a iz najveće ljubavi dobili su tri sina.
Prvi sin bračnog para dobio je ime po pokojnom dedi, Željku Ražnatoviću, drugi se rodio na dan Arkanovog rođenja, a treći je dobio neobično a simbolično ime Isaija.
Veljko je od samog početka veze sa Bogdanom tvrdio da je Bogdana žena za ceo život.
Početak ljubavi
Upoznali su se na planini i to zahvaljujući njegovoj sestri Anastasiji Ražnatović koja je od samog početka navijala za njihovu ljubav, a ovako je govorila o njima:
- Bogdana već godinu i po dana živi kod nas, to je sada i njena kuća. Divno se slažemo, ona je super, puno je volimo. Ušla nam je pod kožu vrlo brzo i dobra je devojka, što je najvažnije - objasnila je ona svojevremeno, pa sa osmehom nastavila o tome kako je "vezala" Veljka:
- Apsolutno! Za noge i za ruke! Šalu na stranu, nisam ga nikada do sada videla tako zaljubljenog i privrženog.
Veljka su oduvek volele žene, te je sa mnogima bio povezivan, ali sve je postalo istorija kada je upoznao jednu od sestara Rodić.
Poslednja veza pre ljubavi sa Bogdanom bila je sa Mašom Terzić koja je kako su glasile spekulacije, dugo patila za njim.
Iako se o njihovom venčanju govorilo i pre same svadbe, jer je Bogdana na Instagram nalogu ubrzo promenila prezime, mnogi su bili ubeđeni da će se Veljko skrasiti upravo sa Bogdanom.
Svadba za pamćenje
Na svadbi je u crkvi nosila venčanicu svoje svekrve Cece Ražnatović, a prilikom građanskog venčanja i uzela prezime.
Udala se kada je bila u poodmakloj trudnoći iako joj ti malo nije smetalo, a svadba decenije kako mnogi kažu prepričava i dan danas.
Mladenci su za prvi ples odabrali veliki svetski hit, pesmu Džastina Timberlejka, snimljenu 2013. godine.
Jer ti blistaš kao ogledalo. I ne mogu, a da ne primetim, odražavaš se u ovom srcu mom. Ako se ikada osetiš usamljeno I zbog tog bleska me bude teško naći, samo znaj da sam uvek Paralelno na drugoj strani. Jer s tvojom rukom u mojoj ruci i punog srca, mogu ti reći da nema mesta na koje ne bismo mogli ići. Samo stavi ruku na staklo. Ja sam tu, pokušavam da te izvučem.
Samo moraš biti jaka... To je kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda. Ne bih mogao biti jači. Ni sa kim drugim kraj sebe. I sada je jasno kao ovo obećanje koje dajemo, dva odraza u jedno spajamo. Zato što je to kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda, u mene gleda.
Ceca nikada nije krila koliko je zadovoljna Veljkovim izborom te je više puta isticala da na Bogdanu gleda kao na drugu ćerku.
Danas su ponosni roditelji tri sina, a kako neretko govore, vole se kao i prvog dana.
Veljko trenutno živi u Rusiji
Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je istinu o odlasku njenog sina Veljka Ražnatovića iz Srbije.
On već izvesno vreme boravi u Rusiji, gde je pronašao svoj mir, ali i ljude s kojim trenira nakon povrede koju je nedavno imao.
Veljko se trenutno nalazi Vladikavkazu, koji je poznat upravo po svojim borcima.
- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca.
Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.
Boks omiljeni sport
Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.
Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.
U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.
Bogdana je sve vreme sa decom, a svako slobodno vreme koliko joj to obaveze dozvoljavaju, ide kod supruga.