Jer ti blistaš kao ogledalo. I ne mogu, a da ne primetim, odražavaš se u ovom srcu mom. Ako se ikada osetiš usamljeno I zbog tog bleska me bude teško naći, samo znaj da sam uvek Paralelno na drugoj strani. Jer s tvojom rukom u mojoj ruci i punog srca, mogu ti reći da nema mesta na koje ne bismo mogli ići. Samo stavi ruku na staklo. Ja sam tu, pokušavam da te izvučem.

Samo moraš biti jaka... To je kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda. Ne bih mogao biti jači. Ni sa kim drugim kraj sebe. I sada je jasno kao ovo obećanje koje dajemo, dva odraza u jedno spajamo. Zato što je to kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda, u mene gleda.