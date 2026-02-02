Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić još jednom je potvrdila zašto važi za jedno od najpouzdanijih imena regionalne klupske scene. Proteklog vikenda nastupila je u Splitu, gde je u dupke punoj diskoteci pred nekoliko stotina posetilaca napravila atmosferu o kojoj se i danas priča.

Snimci i fotografije koje je Goga podelila na društvenim mrežama jasno pokazuju da je publika od prvog do poslednjeg takta bila na nogama. Hitovi su se pevali uglas, a energija u klubu bila je na nivou koji se ne viđa često, čak ni na nastupima mnogo mlađih izvođača. Publika je pevačicu dočekala s ovacijama, a tokom čitavog nastupa nije manjkalo ni aplauza ni horskog pevanja.

Ovaj koncert samo je još jedan u nizu dokaza da Goga poslednjih meseci bukvalno „ne staje“.

Njeni nastupi su gotovo svakog vikenda unapred zakazani, a važi za jednu od najtraženijih pevačica širom regiona. Publika je rado sluša u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj, ali i u dijaspori, gde redovno nastupa u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Pored koncertnih obaveza, Goga je uveliko posvećena radu na novom albumu. Na projektu sarađuje sa sarajevskim kompozitorom Feđom Imamovićem, a krajem prošle godine objavila je dva zapažena singla – „Drugi plan“ i „Halo policija“, koji su najavili novi muzički pravac i zvuk na kojem pevačica trenutno radi.