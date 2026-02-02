Slušaj vest

Dušica Jakovljević pričala je o muško-ženskim odnosima, te se prisetila jedne anegdote iz kluba pre nekoliko godina.

Voditeljka je otkrila kako je izgledao jedan "start" nepoznatog muškarca, te je nasmejala publiku u studiju.

Hit odgovor

Dušica je otkrila kako je umesto jednog ljubavnoznog "hvala" nepoznatom muškarcu kome se dopala, dala hit odgovor.

- Imala sam jednu situaciju, a moja ćerka će da me prekori što sam ovo rekla. Jedan dečko mi je došao u izlasku i rekao da mu se sviđam, a ja sam rekla: "To je okej, ja se svima sviđam". On je ostao zatečen - rekla je Dušica u emisiji "Magazin in" i dodala da je jako oprezna kad su upoznavanja u pitanju:

- Ja sam postala osetljiva na te crvene zastavice. Mi koji smo javne ličnosti smo nekad trofeji lažnih lovaca na krupnu divljač.

"Ako sam javna ličnosti, nisam javno dobro ili toalet"

Voditeljka je jednom prilikom otkrila mnogo detalja iz svog života, a na samom početku se osvrnula na to koja je njena najveća životna greška, te je priznala detalje koje do sada nije.

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica i dodala:

- Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno.