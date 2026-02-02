Slušaj vest

Mina Naumović, supruga Ognjena Amidžića, brzo ukrala je simpatije publike kada se prvi put pojavila na malim ekranima, a njen fizički izgled često je bio na meti komentara.

Dok jedni misle da je Mina prirodna i prelepa, drugi su ubeđeni da je gotovo cela izoperisana.

Lepotu nasledila od majke

Kada je Mininoj mami Zori bio rođendan, ćerka joj je javno čestitala i ujedno se zahvalila na lepoti koju je od nje nasledila.

- Srećan ti rođendan mamice i hvala ti za fantastičan DNK - napisala je Naumovićeva tada.

Iako su se vodile razne polemike o estetskim korekcijama, nakon fotografija jasno je bilo da nema sumnje da je Mina svu lepotu nasledila od majke.

Zora je plavuša, divnog lica i osmeha, a koliko vidimo, Amidžićeva tašta je doktorka i uniforma joj odlično stoji.

Na svet donela ćerkicu

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svet donela ćerkicu. Mina i beba su u međuvremenu napustile porodilište, a ponosna mama se nedavno prvi put oglasila na društvenim mrežama.

Mina je podelila fotografiju naslednice i otkrila kako je njihov sin Perun reagovao na dolazak sestre.

- Hvala vam na svemu, dragi ljudi. Ne stižem da odgovorim svima pojedinačno, ali znajte da ste mi svi podjednako važni. Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu – smeje se čim je vidi, nežno je mazi i zaplače svaki put kada ona zaplače - napisala je Mina.

Ognjen slavio do jutra

Amidžić je u jednom gradskom restoranu napravio potpuno ludilo, a atmosfera se usijala kada je Nadežda Biljić počela da peva.

Ognjen nije ispuštao čašu iz ruku, dok je u jednom momentu đuskao sa folkerom Radišom Trajkovićem Đanijem, što su usnimile njegove koleginice sa Pinka.