EDITA RASKINULA SA OCEM SVOG DETETA! Trudna pevačica stavila tačku na vezu sa Nenadom Stevićem! Ovo su svi detalji
Edita Aradinović stavila je tačku na emotivnu vezu sa partnerom Nenadom Stevićem. Kako saznajemo iz izvora bliskih paru, njih dvoje su doneli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.
Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.
Zna šta želi
Kraj još jedne priče
Edita, koja sa Stevićem očekuje dete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.
Iako su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Edita i Nenad su svoju vezu uglavnom držali dalje od reflektora, retko se pojavljujući zajedno u javnosti i ne deleći previše detalja sa pratiocima na društvenim mrežama. Njihov razlaz, kako se navodi, protekao je bez drame, a obostrana želja je da se međusobno poštuju, posebno imajući u vidu odgovornost koju nose kao budući roditelji.
Pevačica se, osim privatnog života, intenzivno posvetila i poslu, te je okružena najbližim saradnicima i porodicom, koji joj pružaju punu podršku u ovom osetljivom periodu. Kako saznajemo, Edita planira da nastavi sa muzičkim projektima u skladu sa svojim mogućnostima, ali joj je trenutno prioritet lični mir i stabilnost.
Buduća mama
Jasna i precizna
Ovim povodom kontakirali smo Editu koja je bila izričita:
- Ne želim da komentarišem - bilo je sve što je poručila.
Po svemu sudeći, oboje su odlučili da dostojanstveno zatvore jedno poglavlje života i sa poštovanjem započnu novo.