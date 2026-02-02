Slušaj vest

Edita Aradinović stavila je tačku na emotivnu vezu sa partnerom Nenadom Stevićem. Kako saznajemo iz izvora bliskih paru, njih dvoje su doneli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.

Vest o raskidu prvi je sa najbližim krugom prijatelja podelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pevačice. Prema rečima izvora, odluka o razlazu nije doneta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Zna šta želi

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović ponovo sama Foto: Instagram, BoBa Nikolić, Printscreen/Instagram, Marko Karović

Kraj još jedne priče

Edita, koja sa Stevićem očekuje dete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.

Iako su važili za jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, Edita i Nenad su svoju vezu uglavnom držali dalje od reflektora, retko se pojavljujući zajedno u javnosti i ne deleći previše detalja sa pratiocima na društvenim mrežama. Njihov razlaz, kako se navodi, protekao je bez drame, a obostrana želja je da se međusobno poštuju, posebno imajući u vidu odgovornost koju nose kao budući roditelji.

Pevačica se, osim privatnog života, intenzivno posvetila i poslu, te je okružena najbližim saradnicima i porodicom, koji joj pružaju punu podršku u ovom osetljivom periodu. Kako saznajemo, Edita planira da nastavi sa muzičkim projektima u skladu sa svojim mogućnostima, ali joj je trenutno prioritet lični mir i stabilnost.

Buduća mama

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović jedva čeka da postane mama Foto: Printscreen/Instagram, Boba NIkolić, Printscreen/Instagrtam

Jasna i precizna

Ovim povodom kontakirali smo Editu koja je bila izričita:

- Ne želim da komentarišem - bilo je sve što je poručila.

Po svemu sudeći, oboje su odlučili da dostojanstveno zatvore jedno poglavlje života i sa poštovanjem započnu novo.