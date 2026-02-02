Na svojim društvenim mrežama nedavno je podelila tizer za novu muziku uz poruku: “Soon I’ll be sharing something new, and my heart applauds like a child discovering magic.” Dovoljno da fanovi odmah krenu sa nagađanjima: šta je novo i - kada će to prvi put biti izvedeno uživo?

Upravo u tom trenutku pažnja se prirodno usmerava ka Novom Sadu, gde Senida nastupa 28. februara u SPENS-u. Među fanovima se sve češće postavlja pitanje da li bi baš novosadska publika mogla imati privilegiju da prva čuje novu numeru uživo, kao deo specijalnog koncertnog trenutka.

Ovakva očekivanja nisu bez osnova. Senida je i ranije birala velike koncerte kao prostor za ekskluzivne muzičke premijere. Publika u Beogradu pamti momenat kada je na koncertu prvi put predstavila numeru „Omen“, dok su fanovi u Ljubljani, u rasprodatoj Stožice Areni, među prvima čuli pesmu „Ti i ja“. Svaki put - bez velike najave, ali sa snažnim efektom.

Zato ne čudi što se sada sve češće šuška da bi upravo koncert u Novom Sadu mogao doneti nešto slično. Da li će Senida i ovog puta iznenaditi publiku i pretvoriti koncert u SPENS-u u mesto gde se rađa nova muzika - ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno: 28. februar više nije samo još jedan koncert u nizu, već datum koji fanovi sa nestrpljenjem prate, u iščekivanju da li će svedočiti još jednom Senidinom magičnom muzičkom trenutku.