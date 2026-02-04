Slušaj vest

Aleksandar Kos, blizak prijatelj Čedomira Jovanovića, poslednjih meseci sve češće se pominje u javnosti, ali uprkos tome ili upravo zbog toga njegov privatni život ostaje obavijen velom misterije. Iako se o njegovom profesionalnom angažmanu i političkim vezama sporadično govori, detalji iz ličnog života dugo su bili daleko od očiju javnosti.

Vernost mu nije jača strana

Ljubav nije potrajala

Nakon što smo nedavno objavili da je Kos bio u braku sa državljankom Rusije, sada saznajemo nove okolnosti koje su dovele do kraha tog odnosa. Prema informacijama do kojih smo došli, brak je okončan nakon što je njegova supruga saznala da joj je Aleksandar bio neveran. Kako tvrde izvori upućeni u situaciju, u pitanju je bila afera sa manekenkom, što je za njegovu tadašnju suprugu predstavljalo neoprostiv čin.

Navodno, nakon saznanja o prevari, ona nije želela da daje drugu šansu niti da nastavlja zajednički život. Odluka je bila brza i odlučna zajednica je odmah raskinuta, bez pokušaja pomirenja, a svako je krenuo svojim putem. Dok je ona ostala u Rusiji, gde je nastavila život daleko od medijske pažnje, Kos se ubrzo vratio u Srbiju.

- Na delu ga je uhvatila. Nije imao kud, sve je priznao i razišli su se. Posle nekog vremena su se čuli i rešili da ostanu prijatelji-priča naš izvor dobro upućen u Acin život.

Po dolasku u Beograd, Kos se zbližio sa Jovanovićem, kome se, prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, našao pri ruci u jednom od najtežih životnih perioda. Njihovo prijateljstvo tada je dodatno ojačalo, a Kos je postao čest i lojalan saputnik bivšeg političara, kako u privatnim, tako i u javnim situacijama.

Našli su se u teškim trenucima

Sklon da bude neveran

Ipak, uprkos sve većem interesovanju javnosti, Kos ne pokazuje spremnost da govori o svom privatnom životu. Tim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim i zatražimo komentar na navode o razvodu i navodnoj prevari. Reakcija je bila burna i kratka.

-Šta vas se to tiče? Neću da komentarišem ništa - odbrusio je Kos, vidno iznerviran direktnim pitanjem, nakon čega je prekinuo razgovor.

Njegov odgovor dodatno je podgrejao interesovanje javnosti, budući da nije demantovao navode, ali ih nije ni potvrdio. Tako Kos i dalje ostaje enigma -čovek koji se nalazi u senci moćnih i poznatih, a čiji privatni život, sudeći po svemu, krije više nego što je spreman da otkrije.