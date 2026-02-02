Slušaj vest

Katarina Grujić otvorila je dušu i progovorila o detinjstvu, odrastanju, ali i vaspitanju.

Iako je odrasla u izobilju i bogatstvu u odnosu na svoje vršnjake u to vreme, ostala je skromna.

"Novac je za mene običan papir"

Katarina je priznala da joj novac nikada nije bio na prvom mestu.

- Vaspitana sam drugačije. Nikada mi materijalne nisu stvari bile na prvom mestu, za mene je novac običan papir. Naravno, bez novca ne može da se živi, ali sa jako malo može da se napravi mnogo. To stvarno mislim - rekla je Katarina za Adria TV i otkrila kada je počela da se ozbiljnije bavi pevanjem:

Katarina Grujić
Foto: Printscreen YouTube

- Svoj glas sam otkrila negde u Srednjoj školi. Ja sam slušala stranu muziku, dok je moja sestra volela narodnjake. I u tom periodu, drugarice su me podržavale i gurale da pevam. Na mom prvom nastupu u Požarevcu, došlo je njih 15 da me sluša, to je bilo pre takmičenja Zvezde Granda. Mene su moji uvek podržavali, ali zbog toga što imam talenat i jer to iskreno volim.

Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Milica Stanojević

"Nosila sam Marku sarme u Atinu"

Grujićeva je otkrila da zna da sprema sva tradicionalna jela i da joj je kulinarstvo velika ljubav koju je nasledila od bake, te je priznala kako je jednom prilikom iznenadila supruga.

profimedia0370320205.jpg
Foto: Profimedia

- Mlađa sam 5 godina od sestre i ostajala sam po mesec dana kod bake i dosta sam naučila od nje. Bile smo jako vezane. Skoro sam našla neku njenu knjigu sa receptima. Jedno od prvih stvari koje sam naučila od nje jeste da mesim kiflice. Volim kulinarstvo i zaista mi je zadovoljstvo sve da spremam. Jednom prilikom sam Marku kada je živeo u Atini odnela sarme koje smo spremala mama i ja, bio je kratak let. To ne bih smela da kažem jer to ne sme, ali eto, bilo pa prošlo - rekla je pevačica za Adria TV sa osmehom na licu.

Ne propustiteStars"NE KOMENTARIŠEM LJUDE BEZ ZANIMANJA" Katarina Grujić odbrusila Desingerici - Nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao
desingerica kaća grujić
Stars"ZA 10 GODINA NIJE NIŠTA NAPRAVILA, NEK BUDE STUARDESA": Desingerica opet potkaćio Kaću Grujić, ona za njega ima žestoku poruku (VIDEO)
desingerica kaća grujić
StarsKAMIONI, RESTORANI, PLANTAŽE, NEKRETNINE Njima je love od muzike malo: Ovo su privatni biznisi estradnjaka od kojih dodatno zarađuju
stars-1.jpg
Stars(FOTO) HUMANI! Marija, Jovana, Džejla, Andreana, Miomir, Kaća i Gobeljić izgradili učionicu za decu u Africi
Miomir MIlić Andreana Čekić Marija Šerifović Katarina Grujić Marko Gobeljić Džejla Ramović Jovana Pajić

Katarina Grujić Izvor: MONDO