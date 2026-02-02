Slušaj vest

Katarina Grujić otvorila je dušu i progovorila o detinjstvu, odrastanju, ali i vaspitanju.

Iako je odrasla u izobilju i bogatstvu u odnosu na svoje vršnjake u to vreme, ostala je skromna.

"Novac je za mene običan papir"

Katarina je priznala da joj novac nikada nije bio na prvom mestu.

- Vaspitana sam drugačije. Nikada mi materijalne nisu stvari bile na prvom mestu, za mene je novac običan papir. Naravno, bez novca ne može da se živi, ali sa jako malo može da se napravi mnogo. To stvarno mislim - rekla je Katarina za Adria TV i otkrila kada je počela da se ozbiljnije bavi pevanjem:

- Svoj glas sam otkrila negde u Srednjoj školi. Ja sam slušala stranu muziku, dok je moja sestra volela narodnjake. I u tom periodu, drugarice su me podržavale i gurale da pevam. Na mom prvom nastupu u Požarevcu, došlo je njih 15 da me sluša, to je bilo pre takmičenja Zvezde Granda. Mene su moji uvek podržavali, ali zbog toga što imam talenat i jer to iskreno volim.

"Nosila sam Marku sarme u Atinu"

Grujićeva je otkrila da zna da sprema sva tradicionalna jela i da joj je kulinarstvo velika ljubav koju je nasledila od bake, te je priznala kako je jednom prilikom iznenadila supruga.

- Mlađa sam 5 godina od sestre i ostajala sam po mesec dana kod bake i dosta sam naučila od nje. Bile smo jako vezane. Skoro sam našla neku njenu knjigu sa receptima. Jedno od prvih stvari koje sam naučila od nje jeste da mesim kiflice. Volim kulinarstvo i zaista mi je zadovoljstvo sve da spremam. Jednom prilikom sam Marku kada je živeo u Atini odnela sarme koje smo spremala mama i ja, bio je kratak let. To ne bih smela da kažem jer to ne sme, ali eto, bilo pa prošlo - rekla je pevačica za Adria TV sa osmehom na licu.