Milica Pejković, učesnica "Pinkovih zvezdica" postala je punoletna. Ona je rođendan proslavila sa više od 250 zvanica, članovima porodice, familije i prijateljima u jednom restoranu gde je žurka potrajala do kasnih večernjih sati.

Sve je bilo kako je Milica želela, a sjajnoj atmosferi doprinela je i Milena Ćeranić, koja je prisustvovala ovoj zabavi. Tu je bio i Pejkovićkin kum koji ju je krstio, fudbaler Milivoje Ćirković, a iz Zagreba je došla mlada pevačica Ana Bertić.

Milica Pejković, Pinkova zvezdica proslavila punoletstvo Foto: Privatna Arhiva

Milica je jako popularna na društvenim mrežama, pre svega zbog kavera koje redovno objavljuje pa je i na društvenoj mreži dobila veliki broj čestitki za rođendan.

Milica Pejković u Pinkovim zvezdicama Foto: Printscreen YouTube

Inače, i pored školskih obaveza koje ima, Milica ne zapostavlja pevanje. Ona je ušla u top pet na festivalu za mlade "Ritam Evrope", a finale će biti održano u maju u Derventi.

