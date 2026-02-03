Postoji jedan čovek, drage moje abronošice, koji je san gotovo svake žene. One koje su imale sreću da ga upoznaju po svaku cenu žele da ostanu u njegovoj blizini. Harizma, moć, stav, sve je tu. Priliku da ga upozna nedavno je imala i jedna dama s vrelog beogradskog asfalta. Njega ćemo zvati Veliki, a nju Rijalituša . Nije da Veliki baš javno voli takav tip žena, barem ne pred kamerama i poslovnim partnerima. Međutim, privatno je priča potpuno drugačija. Društvene mreže su mu slaba tačka, pomno gleda fotografije rijaliti učesnica, zumira dekoltee, obline i sve ono što ide uz njih. Sudbina (ili algoritam) učinila je svoje i ukazala mu se prilika da Rijalitušu upozna uživo. Susret se dogodio nedavno. Ona se sredila do savršenstva, napucana frizura, utegnuta haljina, samopouzdanje na maksimumu. A Veliki? Kad ju je ugledao, ostao je bez reči. Prema rečima bliske prijateljice, Rijalituša se poverila da je u pitanju "opasan frajer", muškarac koji zrači snagom i moći i koji ostavlja utisak da je navikao da dobije sve što poželi.



Ipak, postoji jedan veliki problem. Rijalituša je zauzeta. Nevenčani muž joj se uskoro vraća sa službenog puta. Reč je o napaćenom čoveku kojem život, kako ona kaže, nije bio nimalo naklonjen, godinama je radio kojekuda, rintao, ćutao i trpeo. Sada se vraća kući, a s njim i realnost obaveza, zajedničkog života i odgovornosti.

Zbog toga će Veliki, hteli to ili ne, morati da se zadovolji samo gledanjem fotografijama na društvenim mrežama i portalima, uz tihe uzdahe i neostvarene fantazije. A dok Veliki mašta o rijaliti učesnicama i potajno ih želi, drugi moćnik ne gubi vreme.

Jedan veoma uticajan muškarac svim silama pokušava da osvoji poznato TV lice, koje mu je, kako kažu upućeni, postalo prava misija. Njega ćemo nazvati Vagica, a nju Jagodica.

Vagica igra ozbiljno. Bez mnogo reči, bez praznih obećanja, već delima. Kupio joj je avionsku kartu za romantični vikend u jednoj od najmoćnijih zemalja sveta. Luksuzni hotel, večere uz sveće i plan da ostanu sami, daleko od radoznalih pogleda. Njegova želja je jasna: da je vidi, osvoji i konačno provede vreme s njom u četiri oka. Da li će Jagodica podleći šarmu i raskoši ili će ipak ostati dosledna sebi, ostaje da vidimo. Jedno je sigurno: vrela estradna scena ne miruje, a iza zatvorenih vrata dešavaju se priče koje su daleko zanimljivije od onih koje gledamo na malim ekranima...