Jovana Tipšin govorila je o privatnom životu i otkrila do sada nepoznate detalje.

Pevačica je pričala o najvećim gubicima i boli koja nikada ne prolazi.

"Najteže m je pala majčina smrt"

Jovana je govorila o jednoj o najvećih trauma koje je doživela.

- Brat od tetke mi je preminuo odjednom. Ostavio je šestoro dece... Imao je svoju štampariju u Južnom bulevaru. Najteže mi je pala majčina smrt. Čuvala sam je od korone baš, donosila sam joj hranu, vitamine, sve... I uspela sam, sačuvela sam je. Imala je 82 godine i to je vreme kada se čovek polako gasi. Namučena je duša, jedna lepa žena koja je uvek držala do sebe. Kad odem na groblje uvek se zahvalim što su bili baš oni moji roditelji - govorila je Jovana za Adria TV i dodala:

- Za Svetog Savu joj je pozlilo, tu traumu želim da izbrišem zauvek. Želim da je potisnem sa nekim lepšim slikama u glavi. Zvala sam Hitnu pomoć i jako su brzo stigli, ali meni je svaka sekunda bila večnost. Ležala je na VMA... Išla sam kod nje i pričala sa njom, tražila mi je kiflu i kiselo mleko. Kada je izašla nakon nekoliko dana je pala u komu. Molili smo se...

Sabotaža tokom karijere

Pevačica je takođe govorila o karijeri i estradi, te je otkrila da je osetila sabotiranje na svojoj koži.

- Osetila sam to 2003 godine. Niko mi nije direktno rekao, ali ja osećam tu energiju, te klanove. Bog ti je dao, stas, glas sve, a neku kočnicu imaš. Nekoliko puta su mi ljudi rekli da je baš lepo što sam se vratila, a ja nikad nisam ni otišla. Snimam, pevam... Prijalo mi je nekada da se malo sklonim, ali ne da se povučem. Dođe nekad do prezasićenja - govorila je Jovana za Adria TV.

Neprijatne situacije

Pevačica se prisetila i nemilih događaja sa nastupa.

- Na nekim nastupima su bile neke pucnjave. Sećam se u Sloveniji, diskoteka na dva sprata, ludilo, čoveka pogodi pesma i on puca gore, puca dole. Hrabra sam na sceni, mada i generalno u životu. Jednom u Bosni je bio pripit gost i imao je nož u ruci, nikako da završim taj prvi blok... Pevač mora da bude psiholog, mora da se prati sve, ako je neko zaljubljen, ako se neko svađa, po tome u trenutku menjaš repertoar. Tada sam videla dečka sa nožem... Obezbeđenje mu je uzelo nož, ja sam mu kasnije prišla sa puno ljubavi, on me je grlio. Ja sam neko ko širi ljubav, samo mi je to važno - pričala je Jovana.