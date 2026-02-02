Slušaj vest

Katarina Grujić otkrila je tajni recept svoje vitke linije koju je zadržala i nakon porođaja.

Pevačica je priznala da je neko ko ceo život voli da se hrani zdravo.

"Uglavnom jedem meso i salate"

- Treninzi, treninzi i samo treninzi. Naravno zdrava ishrana. Ja sam neko ko jako voli da se zdravo hrani. Ne pamtim kada sam u životu pojela Mek, pice, paste... Uglavnom jedem meso i salate. Možda sam zbog posta još malo smršala. Ugljene hidrate baš retko jedem, možda ponekad hleb - rekla je Katarina na Adria TV i dodala:

- Ishrana je na prvom mestu što se tiče stasa. Svake godine je sve teže, dižem tegove, idem u teretanu, imam svog trenera. Supruga pitam koje vežbe su dobre i pohvali trenera šta izabere da je za mene dobro, konsultujem se sa njim često.

"Nosila sam krišom sarme Marku u Atinu"

Katarina je priznala da je ljubav prema kuhinji nasledila od bake za kojou je bila jako vezana i da sve ume da sprema.

- Mlađa sam 5 godina od sestre i ostajala sam po mesec dana kod bake i dosta sam naučila od nje. Bile smo jako vezane. Skoro sam našla neku njenu knjigu sa receptima. Jedno od prvih stvari koje sam naučila od nje jeste da mesim kiflice. Volim kulinarstvo i zaista mi je zadovoljstvo sve da spremam. Jednom prilikom sam Marku kada je živeo u Atini odnela sarme koje smo spremala mama i ja, bio je kratak let. To ne bih smela da kažem jer to ne sme, ali eto, bilo pa prošlo - rekla je pevačica za Adria TV sa osmehom na licu.

