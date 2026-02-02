Slušaj vest

Saša Matić prisetio se detinjstva i roditelja koji su vaspitali poznatu braću tako da su danas izuzetno ponosni na to.

Pevač je otkrio da ništa nije postojalo što oni ne mogu da urade, a da su to zaslužni Dejanovi i njegovi roditelji.

"Za nas nije bilo prepreka"

- Zoran je bio autoritet i zaista mu hvala na tome. Hvala i ocu i majci što su nas tako učili, da nema prepreka. Za nas nije bilo prepreka i da je nešto nemoguće. Nije postojalo ništa što mi ne možemo, mi možemo sve. Ja i danas danas tako. Prijatelj moj i ja smo jednom bili na moru, bila je korona, nije se nastupalo, ali ja ustajem ujutru rano, odmah idemo na plivanje, na brod. Ceo dan je bio kod mene trista na sat. Jednom prilikom me je zvao i rekao da viče na svoju decu jer ih je nešto mrzelo da urade, te je on mene dao za primer: "Bili ste kod Saleta, da li ste njega nekada čuli da nešto ne može" - govorio je Saša na Adria TV.

Saša Matić sprema drugi koncert u Areni Zagreb Foto: Promo

Samo pozivitno

Matić je otkrio da je ključ i tajna njegovog uspeha u pozitivnom pogledu na život.

- Svako jutro se budim sa osmehom na licu i samo se molim Bogu da ovaj život što duže traje. Nema tu mnogo mudrosti... Svi mi imiamo neke svoje trenutke kada smo tužni, ili kada potonemo. Glupo je da ja savetujem nekoga jer mogu da kažu: "Eto blago njemu, on se obezbedio"... Smatram samo da ljudi treba da gledaju pozitivno na sve što im se dešava - rekao je pevač.

Ljubav koja traje 2 decenije

Ljubavna priča Saše i njegove supruge Anđelije počela je pre više od dve decenije, kada su se upoznali na jednom njegovom nastupu. Njihova veza krunisana je brakom 2003. godine, a od tada su zajedno prošli kroz sve uspone i padove. Anđelija, koja se retko pojavljuje u javnosti, odlučila je da se potpuno posveti porodici.

„Zajednički prijatelj kumovao je našem susretu. Upoznao nas je posle svirke i od tog dana se nismo razdvajali“, rekao je jednom prilikom Matić za domaće medije.