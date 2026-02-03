Slušaj vest

Dragomir Despić, poznatiji pod umetničkim imenom Desingerica, bez sumnje važi za jednu od najkontroverznijih figura domaće estrade. Gde god da se pojavi, privlači pažnju - bilo da je reč o nastupima koji neretko pomeraju granice, provokativnim izjavama u medijima ili otvorenim peckanjima kolega sa scene.

Nije nam promaklo

Međutim, osim ponašanja i muzike, Desingerica redovno šokira javnost i svojim modnim izborima, koji su često predmet polemike na društvenim mrežama.

Da je veliki ljubitelj luksuza, posebno skupocenih automobila, poznato je odavno. Publika je više puta imala priliku da ga vidi za volanom četvorotočkaša čija cena prelazi i 100.000 evra, a treper se nikada nije trudio da sakrije strast prema brzini, snazi i prestižu. Doskoro je vozio luksuzan "mercedes", dok se ovih dana pojavio u još skupljem BMW, koji je privukao pažnju ne samo zbog cene već i zbog jednog detalja koji nije mogao da promakne.

Naime, ekipa Kurira uhvatila je Despića kako stiže na snimanje jedne emisije u skupocenom automobilu - bez registarskih tablica! Ovaj prizor izazvao je lavinu komentara, budući da je vožnja bez tablica ozbiljan prekršaj prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Stupili smo u kontakt sa treperom, koji je u prvom trenutku negirao da je učinio bilo šta nezakonito.

- Gde sam vozio bez tablica, nisam ja vozio bez tablica. To ako se desi, to je zato što, dok prevedem auto, nemam tablice - rekao nam je Desingerica.

Ipak, nakon što smo mu poslali fotografiju na kojoj se jasno vidi njegov automobil bez registarskih oznaka, Despić je dao dodatno objašnjenje.

- To sam tek uzeo tad tablice za auto, pa nisam stigao da ih stavim, a žurio sam na snimanje, pa zato - poručio je Despić za Kurir.

Žestoke kazne

Verujemo da je tablice ipak stavio tamo gde im je mesto, jer iako smo ga mi ovog puta upecali u prekršaju, sledeći put to može da učini policija. U tom slučaju, prema važećim propisima, vožnja bez registarskih tablica kažnjava se novčanom kaznom od 20.000 do 40.000 dinara, uz šest kaznenih poena ili čak kaznu zatvora do 30 dana. Takođe, zakon predviđa i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Kontroverze očigledno prate Desingericu na svakom koraku - bilo na sceni, u javnosti ili za volanom luksuznog automobila.