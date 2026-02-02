Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić prošle nedelje je nakratko napravio pauzu od snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", budući da se

njegova supruga Mina Naumović porodila i na svet donela njihovu ćerku Lolu.

Radosne vesti povodom prinove Ognjen je obeležio i velikim slavljem, na koje su bili pozvani brojni prijatelji i kolege sa estrade, a danas nam je, po povratku na snimanje, otkrio kako se oseća nakon burne proslave.



- Nije loše. Ali nisam još došao sebi od slavlja, fali mi malo da se sastavim. Ne znam ko je bio najveseliji, svi su bili dobri, jedva

smo se razišli. Žao mi je što nisam još ljudi mogao da pozovem, ali nismo svi mogli da stanemo. Izvinjavam se ako su se neki

uvredili, nekim bliskim prijateljima sam poslao i na pogrešnu adresu. Izvinjavam se. To je kod mene problem. Mogao bih hiljadu

ljudi da pozovem. Ovo su ljudi koji su mene zvali na slavlja – rekao je Ognjen uz osmeh za Republiku.

1/15 Vidi galeriju Pored Đovanija, na gala veselju su se pojavili i Marko Kon sa suprugom, mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, Aco Pejović, voditeljka Bojana Lazić, pevačica Nadežda Biljić i mnogi drugi Foto: Kurir





Među neobičnim poklonima koje je dobio na slavlju posebno se izdvojio onaj od Dragomira Despića Desingerice, koji mu je doneo –

kosilicu.

- Nisam otpakovao kosilicu od Desingericu, dao sam bratu, ima veći auto. Još imam alkohol u gepeku ovde. Uzvratiću Desingerici

nekim posebnim poklonom – dodao je voditelj.

Amidžić je istakao i da planira posebnu proslavu posvećenu supruzi Mini, koja je, kako kaže, sve to i te kako zaslužila.

– Nešto ćemo da organizujemo i za Minu, zaslužila je. Uhodavamo se. Pripremili smo se dobro za Lolin dolazak – istakao je.

1/6 Vidi galeriju Danijela Dimitrovska Foto: Pritnscreen/Instagram

Na kraju, Ognjen se osvrnuo i na pitanje da li je razmenio čestitke sa bivšom suprugom Danijelom Dimitrovskom, koja se nedavno

udala, svega nekoliko dana pre nego što je on dobio ćerku.

– Ja to nisam tad ni znao da se desilo. Nemam pojma, sad si mi rekao – poručio je kratko.

Kurir/Republika