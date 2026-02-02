Slušaj vest

Pevač Dejan Živić, koji je već godinama poznat po tome da govori bez zadrške i bez kalkulisanja, ponovo je uzburkao javnost izjavom koja će sigurno podeliti mišljenja ovaj put na račun legendarnog Tome Zdravkovića.

-Naš pevački uzor je Toma Zdravković, a sve žene su ga ostavile jer je bio mlakonja. Samo ih je voleo, patio i pisao im pesme, umesto da je bio baja i šmeker pa da one pate za njim- rekao je Živić bez uvijanja.

Dejan tvrdi da se ljudi danas ne pronalaze ni u ljubavnim temama i da jedan od razloga zašto u poslednje vreme pevačice imaju hitove, za razliku od njihovih kolega, jer su one jake i vesele u pesmama i dodaje da je došlo drugo vreme da ljudi nemaju toliko ni empatije niti ljubavi jedni za druge.

-Zato što su one u pesmama carice, princeze, gaze sve pred sobom, lome, idu u Dubai zato i imaju hitove. A mi muškarci smo u pesmama jadnici koji su dotakli dno života- tvrdi pevač.

Foto: printscreen YT



Živić dodaje da je i sam godinama grešio, pevajući pesme koje su, kako kaže, direktno uticale na njegov život.

– Dok sam snimao i pevao tužne pesme, takav mi je bio i život. Prizivao sam nesreću i ništa mi nije išlo od ruke. Od kako sam počeo da snimam pozitivne, narodne, svadbene pesme – sve se promenilo. Hvala Bogu- zaključio je Dejan.

Prelomni trenutak, kako je rekao, desio se kada je odlučio da promeni pravac i okrene se veselijoj, narodnoj muzici.

-Podsetimo, moja sestra i ja smo samo čekali da nam jave da je otac umro i da krenemo. U jednom trenutku me pozvala sestra plačući i rekla „majka je umrla“. Sestra je u to vreme bila bolesna imala je problem sa narkoticima. Rekao sam joj da ona ne ide, ja i ujak smo otišli. Sahranio sam majku i pogubljen sam se vratio u Nemačku. Na 40. dan od njene smrti, na njen pomen, umro mi je otac – kazao je on, a onda šokirao priznanjem. Pola sata posle očeve sahrane mi stiže poruka od žene „Dođi po stvari, više nećemo živeti zajedno“. Tu poruku sam pokazao kumu koji je bio pored mene i rekao mu da odmah posle večere idem u Nemačku. On je sve vreme vozio, otišao sam tamo da pokupim stvari i odmah se vratio za Srbiju- ispričao je jednom prilikom.

Kurir/Grand